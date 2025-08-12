Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Maturità vs Invalsi: quanto sono preparati davvero gli studenti italiani

Andrea Ceredani

©Getty

All’esame di Stato sono stati promossi il 99,7% degli ammessi, ma i test dell’istituto di ricerca dicono che quasi 4 studenti su 10 non riescono a comprendere in modo soddisfacente un testo scritto. Sono dati in contraddizione? Forse no, ma entrambi ci dicono qualcosa sulle competenze degli alunni italiani

