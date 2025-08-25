Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

No al cellulare in classe, sì all’educazione digitale: come fare?

Andrea Ceredani

Andrea Ceredani

©Getty

È la più importante novità in vista del rientro a scuola del prossimo settembre: il bando dello smartphone. Che non significa che in aula siano proibiti tutti i dispositivi digitali. Anzi. È la legge stessa a imporre e incentivare un maggior numero di ore dedicate alla “cyber-alfabetizzazione”. Ma divieto e sensibilizzazione sono due esigenze inconciliabili? I consigli degli esperti della piattaforma di didattica digitale MyEdu

