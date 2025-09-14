Giorgetti: taglio Irpef e rottamazione un obiettivo, seguiamo priorità

Il ministro dell’Economia sul taglio dell’Irpef e la rottamazione delle cartelle, di cui si sta discutendo in vista della Manovra: “L’obiettivo è fare queste cose, ma gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina, non sono gratis e sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare. Metteremo in fila le priorità”. Riguardo all’ipotesi di un intervento sulle banche: le valutazioni “saranno fatte solo quando il quadro di priorità sarà definito, basta aspettare due settimane”

“Il nostro obiettivo è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, riferendosi al taglio dell’Irpef e alla rottamazione delle cartelle. Il ministro dell'Economia ha parlato alla festa nazionale dell'Udc. “Sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità”, ha spiegato, ma "tutti gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina, non sono gratis e quindi sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare”. “Tenuto conto del quadro d'insieme, metteremo in fila le priorità”, ha ribadito. Riguardo all’ipotesi di un intervento in Manovra sulle banche, ha aggiunto che le valutazioni “saranno fatte soltanto quando il quadro di priorità sarà definito e basta aspettare due settimane”. Già sabato, parlando dalla Valle d'Aosta, il ministro aveva sottolineato come il quadro della Legge di bilancio al quale il governo stava lavorando, che comprendeva il taglio dell'Irpef e la rottamazione delle cartelle, si fosse complicato a causa delle incertezze internazionali.

Giorgetti: “Seguiremo una lista di priorità”

Parlando oggi alla festa dell’Udc, Giorgetti su Irpef e rottamazione ha spiegato: “Il nostro obiettivo è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità. Tutti gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina, non sono gratis e quindi sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare. Tenuto conto del quadro d'insieme, metteremo in fila le priorità. Sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità e decideremo sempre rispondendo a quelle che erano indicate sul nostro programma elettorale. Abbiamo dimostrato con i fatti che siamo in grado di farlo”. Rispondendo a una domanda sulla Manovra, ha aggiunto: "Usiamo un criterio di prudenza nelle nostre stime e avevamo già in qualche modo contemplato un po' i riflessi della guerra commerciale e tutto quello che per noi ne derivava. Ci sentiamo di confermare quelle che sono le previsioni macroeconomiche che noi abbiamo fatto per questi anni".

"Se ogni tanto freno, lo faccio per il bene di tutti"

Il ministro ha poi ribadito che “ci sono altri fattori che incidono e incideranno sulla programmazione" di cui tenere conto, "come fanno tutte le persone serie responsabili". E ha sottolineato l'intento di proseguire con "il sollievo fiscale". Per sottolineare la sua cautela, Giorgetti ha aggiunto: “È come in macchina, c'è chi accelera e chi frena. Il mio obiettivo è garantire che quest’auto arrivi sicura a destinazione in piena efficienza. Quindi se ogni tanto freno, lo faccio per il bene di tutti". Il ministro è tornato poi a escludere la possibilità di una Manovra correttiva: “Non ci sarà una Manovra correttiva", perché "non c'è bisogno di correggere una rotta che già gli arbitri ci dicono essere quella giusta". E ha sottolineato l'obiettivo di tutelare e andare incontro al ceto medio, alle famiglie e ai lavoratori, con uno sguardo alle famiglie numerose e "alle spese che sono connesse a mantenimento del nucleo familiare, a partire dalle spese scolastiche e non solo".