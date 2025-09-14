Giorgetti: taglio Irpef e rottamazione un obiettivo, seguiamo priorità

Giorgetti: “Taglio Irpef e rottamazione cartelle sono un obiettivo, ma seguiremo priorità”Economia
Il ministro dell’Economia sul taglio dell’Irpef e la rottamazione delle cartelle, di cui si sta discutendo in vista della Manovra: “L’obiettivo è fare queste cose, ma gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina, non sono gratis e sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare. Metteremo in fila le priorità”. Riguardo all’ipotesi di un intervento sulle banche: le valutazioni “saranno fatte solo quando il quadro di priorità sarà definito, basta aspettare due settimane”
“Il nostro obiettivo è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, riferendosi al taglio dell’Irpef e alla rottamazione delle cartelle. Il ministro dell'Economia ha parlato alla festa nazionale dell'Udc. “Sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità”, ha spiegato, ma "tutti gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina, non sono gratis e quindi sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare”. “Tenuto conto del quadro d'insieme, metteremo in fila le priorità”, ha ribadito. Riguardo all’ipotesi di un intervento in Manovra sulle banche, ha aggiunto che le valutazioni “saranno fatte soltanto quando il quadro di priorità sarà definito e basta aspettare due settimane”. Già sabato, parlando dalla Valle d'Aosta, il ministro aveva sottolineato come il quadro della Legge di bilancio al quale il governo stava lavorando, che comprendeva il taglio dell'Irpef e la rottamazione delle cartelle, si fosse complicato a causa delle incertezze internazionali.
Giorgetti: “Seguiremo una lista di priorità”
Parlando oggi alla festa dell’Udc, Giorgetti su Irpef e rottamazione ha spiegato: “Il nostro obiettivo è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità. Tutti gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all'Ucraina, non sono gratis e quindi sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare. Tenuto conto del quadro d'insieme, metteremo in fila le priorità. Sappiamo perfettamente quelle che sono le priorità e decideremo sempre rispondendo a quelle che erano indicate sul nostro programma elettorale. Abbiamo dimostrato con i fatti che siamo in grado di farlo”. Rispondendo a una domanda sulla Manovra, ha aggiunto: "Usiamo un criterio di prudenza nelle nostre stime e avevamo già in qualche modo contemplato un po' i riflessi della guerra commerciale e tutto quello che per noi ne derivava. Ci sentiamo di confermare quelle che sono le previsioni macroeconomiche che noi abbiamo fatto per questi anni".
"Se ogni tanto freno, lo faccio per il bene di tutti"
Il ministro ha poi ribadito che “ci sono altri fattori che incidono e incideranno sulla programmazione" di cui tenere conto, "come fanno tutte le persone serie responsabili". E ha sottolineato l'intento di proseguire con "il sollievo fiscale". Per sottolineare la sua cautela, Giorgetti ha aggiunto: “È come in macchina, c'è chi accelera e chi frena. Il mio obiettivo è garantire che quest’auto arrivi sicura a destinazione in piena efficienza. Quindi se ogni tanto freno, lo faccio per il bene di tutti". Il ministro è tornato poi a escludere la possibilità di una Manovra correttiva: “Non ci sarà una Manovra correttiva", perché "non c'è bisogno di correggere una rotta che già gli arbitri ci dicono essere quella giusta". E ha sottolineato l'obiettivo di tutelare e andare incontro al ceto medio, alle famiglie e ai lavoratori, con uno sguardo alle famiglie numerose e "alle spese che sono connesse a mantenimento del nucleo familiare, a partire dalle spese scolastiche e non solo".
Vedi anche
Manovra, Giorgetti: "Quadro complicato su taglio Irpef e rottamazione"
Giorgetti sull’ipotesi di un intervento sulle banche
Giorgetti ha parlato anche dell’ipotesi di un intervento in Manovra sulle banche. “Io penso – ha spiegato – che chiunque faccia l'amministratore pubblico debba valutare con attenzione ogni euro speso da una pubblica amministrazione, perché implica un sacrificio di tassazione per qualcuno. Allora quello che noi stiamo facendo è di razionalizzare la spesa il più possibile, per ridurre le tasse il più possibile. E nell'ambito di queste tasse c'è chi in qualche modo deve essere tutelato di più e chi forse merita meno tutele. Però queste sono valutazioni politiche. Io ribadisco che saranno fatte soltanto quando il quadro di priorità sarà definito, basta aspettare due settimane". Poi, sempre riguardo al quadro di priorità e alle valutazioni, ha aggiunto: “Non posso farli soltanto io, perché non sono un dittatore finanziario. Io sono semplicemente un servitore di quella che è la volontà politica condivisa da parte dei leader dei partiti”.
Vedi anche
Manovra 2026, ipotesi rottamazione quinquies delle cartelle
Getty/Sky TG24
Sondaggio, solo il 13% degli italiani invierebbe truppe in Ucraina
Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, per il 31% degli intervistati l’Italia non dovrebbe contribuire in alcun modo alle “garanzie di sicurezza” per Kiev. Inoltre secondo il 47% i vertici di Alaska e Washington hanno rafforzato Putin. Sulla politica interna, la maggioranza si aspetta un impatto limitato delle regionali sul governo. In Toscana e Veneto anche gli elettori delle opposizioni vedono la conferma delle amministrazioni uscenti. Nelle intenzioni di voto FdI rimane primo partito