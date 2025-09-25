Attacco a Flotilla per Gaza, Italia invia fregata a protezione. LIVE

Dopo l'attacco contro la Global Sumud Flotilla con droni, bombe sonore e spray urticanti, che hanno colpito 11 imbarcazioni della spedizione umanitaria con a bordo attivisti e parlamentari italiani senza provocare feriti (cosa è successo), Roma annuncia l'invio di una fregata "per garantire assistenza". La premier Meloni, prima del suo discorso all'ONU, ha tuonato contro una spedizione "gratuita, pericolosa e irresponsabile": "Io non sono stupida, non si può rischiare l'incolumità delle persone per iniziative che sembrano fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo italiano". Replica di Schlein: "A Meloni che dice che è irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo, dico che invece è irresponsabile aver trascinato l'Italia sulle posizioni di Netanyahu". Oggi Crosetto riferisce in Parlamento. Tajani media con Tel Aviv sulla consegna degli aiuti via Cipro.

Trump gela Netanyahu: "Nessuna annessione della Cisgiordania". Drone dallo Yemen contro la città israeliana di Eilat, almeno 20 feriti.

