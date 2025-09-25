Attacco a Flotilla per Gaza, Italia invia fregata a protezione. LIVE

Dopo l'attacco contro la Global Sumud Flotilla con droni, bombe sonore e spray urticanti, Roma invia una fregata "per garantire assistenza", ma si accende lo scontro politico. La premier Meloni: "Spedizione gratuita, pericolosa e irresponsabile. Iniziative per creare problemi al governo italiano". Opposizioni all'attacco. Crosetto riferisce in Parlamento. Tajani media con Tel Aviv sulla consegna degli aiuti via Cipro. Trump gela Bibi: "Nessuna annessione della Cisgiordania"
Dopo l'attacco contro la Global Sumud Flotilla con droni, bombe sonore e spray urticanti, che hanno colpito 11 imbarcazioni della spedizione umanitaria con a bordo attivisti e parlamentari italiani senza provocare feriti (cosa è successo), Roma annuncia l'invio di una fregata "per garantire assistenza". La premier Meloni, prima del suo discorso all'ONU, ha tuonato contro una spedizione "gratuita, pericolosa e irresponsabile": "Io non sono stupida, non si può rischiare l'incolumità delle persone per iniziative che sembrano fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo italiano". Replica di Schlein: "A Meloni che dice che è irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo, dico che invece è irresponsabile aver trascinato l'Italia sulle posizioni di Netanyahu". Oggi Crosetto riferisce in Parlamento. Tajani media con Tel Aviv sulla consegna degli aiuti via Cipro.
Trump gela Netanyahu: "Nessuna annessione della Cisgiordania". Drone dallo Yemen contro la città israeliana di Eilat, almeno 20 feriti.
Netanyahu: "All'Onu per dire la nostra verità"
"All'Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese. Denuncerò quei leader che, invece di attaccare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d'Israele. Questo non accadrà". Lo ha detto - come riporta il Times of Israel - il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla pista dell'aeroporto Ben Gurion, prima di salire sul suo aereo per New York.
Meloni all'Onu: "Israele ha superato limiti a Gaza. La Russia ha calpestato i Trattati"
La presidente del Consiglio ha richiamato l'Assemblea Generale dell'Onu alle proprie responsabilità, spaziando da Gaza all'Ucraina, dalle migrazioni alla riforma delle istituzioni multilaterali. Un discorso punteggiato da citazioni: quella di Papa Francesco sulla "terza guerra mondiale a pezzi" e quella di San Francesco, "il più italiano dei Santi".
Gaza, perché Italia e Germania possono bloccare le sanzioni Ue a Israele?
La Commissione Ue ha avanzato diverse proposte per fare pressioni su Israele in risposta all'offensiva a Gaza City. Tra queste c'è la sospensione degli accordi commerciali di favore tra Ue e Israele. Per diventare realtà serve però che il voto dei Paesi membri sul tema raggiunga la maggioranza qualificata: per Roma e Berlino sarebbe facile bloccarla. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri"
