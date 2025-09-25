Esplora tutte le offerte Sky
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza

Mondo

La marina spagnola ha mobilitato la nave militare Furor per supportare la Global Sumud Flotilla, attaccata da droni mentre tentava di consegnare aiuti a Gaza. L’annuncio del premier Pedro Sanchez, fatto a New York durante l’Assemblea Generale dell’ONU, potrebbe aumentare le tensioni con Israele, che si oppone fermamente all’iniziativa. La flottiglia, composta da circa 50 imbarcazioni civili, trasporta parlamentari, attivisti e la giovane attivista svedese Greta Thunberg. Anche l’Italia partecipa alla missione, con una nave già inviata e un’altra in arrivo per garantire assistenza ai cittadini italiani a bordo

