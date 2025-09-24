Flotilla attaccata con droni e spray urticante. Cosa è successo

La portavoce italiana Delia ha poi spiegato che nell’attacco della scorsa notte "sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. È stato come un attacco ai tre Paesi. È un episodio molto grave, che crea un precedente”. E ha aggiunto: “Ci auguriamo che la politica intervenga". "Siamo stati attaccati da almeno quindici droni - ha raccontato ancora Maria Elena Delia - prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi hanno prodotto bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche. Sono 4/5 quelle danneggiate, tra cui la nostra, e non potranno più navigare a vela". L’attacco “è durato un paio di ore e ha l'intento di sfiancare psicologicamente le persone che si trovano sulle barche di notte, al buio, in mare aperto. n atto criminale contro una flotta civile”, ha detto la portavoce italiana ribadendo che “noi non ci faremo intimidire, perché sappiamo di navigare in totale legalità, e andiamo avanti nel nostro viaggio diretti a Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata".