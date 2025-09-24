Flotilla attaccata con droni e spray urticante. Cosa è successo

Introduzione
Ancora attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Alcune delle 51 imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta verso Gaza sono state colpite nel cuore della notte con bombe sonore, droni, spray urticanti e altro materiale non identificato mentre navigavano in acque internazionali a sud di Creta. Sulle barche danneggiate si trovano anche alcuni italiani, tra i quali la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto informazioni all’ambasciata a Tel Aviv e ha rinnovato la richiesta di garantire l’assoluta tutela del personale imbarcato sulla missione per Gaza. Ecco cosa sappiamo
Quello che devi sapere
Attacchi a ripetizione ma nessun ferito
Intorno all’una di notte ora italiana è iniziato l’attacco che, a ripetizione, ha colpito alcune imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza con bombe sonore, droni e spray urticanti. La prima ad essere colpita è stata l'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla. Un'esplosione ha distrutto lo strallo di prua, come si legge sui social dell’organizzazione. Poco dopo, colpita e danneggiata anche la Morgana che navigava in acque internazionali al largo di Creta. A bordo, fra gli altri, anche la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Danneggiata la vela principale, la randa. A bordo non risultano feriti.
Per approfondire: Portavoce Flotilla: "Droni sugli alberi delle nostre barche". VIDEO
Portavoce italiana: “Totale illegalità”
“Gli attacchi alle imbarcazioni della Flotilla con bombe sonore, droni e materiale non identificato mettono a rischio la vita di chi è a bordo”. Lo ha spiegato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla a bordo di una delle barche, in un video postato sui social. “Quanto sta accadendo - ha sottolineato - avviene nella più totale illegalità. Abbiamo già allertato chi di dovere, anche la Farnesina, e stiamo cercando di far sapere cosa avviene: un fatto di una gravità senza precedenti”.
Per approfondire: Flotilla colpita con droni, bombe sonore e spray urticanti. VIDEO
Flotilla: “Tentativo di intimidirci”
L’organizzazione Global Sumud Flotilla ha immediatamente commentato l’accaduto pubblicando post e video sui suoi social. “Queste operazioni sono messe in atto da Israele per intimidirci - si legge - Ma la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegno”.
Flotilla: “Attacco all’Italia, governo intervenga”
La portavoce italiana Delia ha poi spiegato che nell’attacco della scorsa notte "sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. È stato come un attacco ai tre Paesi. È un episodio molto grave, che crea un precedente”. E ha aggiunto: “Ci auguriamo che la politica intervenga". "Siamo stati attaccati da almeno quindici droni - ha raccontato ancora Maria Elena Delia - prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi hanno prodotto bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche. Sono 4/5 quelle danneggiate, tra cui la nostra, e non potranno più navigare a vela". L’attacco “è durato un paio di ore e ha l'intento di sfiancare psicologicamente le persone che si trovano sulle barche di notte, al buio, in mare aperto. n atto criminale contro una flotta civile”, ha detto la portavoce italiana ribadendo che “noi non ci faremo intimidire, perché sappiamo di navigare in totale legalità, e andiamo avanti nel nostro viaggio diretti a Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata".
Scotto (Pd): “Colpite 11 barche”
I droni hanno preso di mira anche la nave Taigete ma dai video diffusi sui social sembra che l’imbarcazione non abbia subito danni. Lo scopo degli attacchi sarebbe quello di “rallentare la corsa” della missione con aiuti per la popolazione di Gaza. A dirlo all’Ansa è il deputato del Pd Arturo Scotto che si trova su una delle barche della Flotilla. "Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite - ha raccontato - I droni hanno sorvolato anche molto vicino ma la nostra barca è illesa. Non ci risultano feriti. Non è chiaro questi droni da dove partono e chiediamo spiegazioni al governo. La distanza da Gaza è ancora molto significativa, siamo vicini a Creta e questo attacco in acque internazionali è illegale". In un post su X Scotto aveva già parlato di "bombe sonore, flashbang, gas urticanti, interruzioni parziali delle comunicazioni".
Tajani: “Garantire tutele a personale imbarcato su Flotilla”
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.