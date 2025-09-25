Assemblea Onu, Abu Mazen: "Da 2 anni palestinesi vivono un genocidio"

Il leader dell'Anp, che è intervenuto in videocollegamento dopo che l'amministrazione Trump gli ha negato il visto, ha aggiunto che il conflitto nella Striscia "sarà ricordato come uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo". Poi l'appello: "Esorto tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Chiediamo di sostenere l'ottenimento da parte della Palestina di un'adesione piena alle Nazioni Unite" ascolta articolo

"Da due anni quasi la gente palestinese a Gaza sta vivendo un genocidio fatto di uccisioni e fame. Una guerra dove gli occupanti israeliani compiono crimini contro l'umanità, documentati e monitorati". A dirlo è il leader dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, intervenuto in videocollegamento all'Assemblea Generale dell'Onu dopo che l'amministrazione Trump gli ha negato il visto, impedendogli di recarsi a New York. Il leader, 89 anni, è intervenuto tre giorni dopo che la Francia ha guidato un vertice speciale in cui una serie di nazioni hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e mentre gli Stati Uniti, nonostante la loro opposizione al riconoscimento, hanno mosso passi per fermare l’ipotesi di un'annessione israeliana della Cisgiordania. Al termine dell'intervento nell'aula c'è stato un lungo e caloroso applauso.

"Guerra a Gaza capitolo tra i peggiori della storia" Per Abu Mazen la guerra di Israele a Gaza "sarà ricordata come uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo". Poi aggiunge: "Hamas non avrà un ruolo nel governo, dovranno consegnare le loro armi all'Anp come parte della costruzione di un solo Stato, una sola legge e una sola forza di sicurezza. Non vogliamo uno Stato armato". E ribadisce: gli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele "non rappresentano il popolo palestinese". "Tutti gli Stati riconoscano la Palestina" Abu Mazen poi esorta "tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Chiediamo di sostenere l'ottenimento da parte della Palestina di un'adesione piena alle Nazioni Unite". E ricorda che "abbiamo già riconosciuto l'esistenza di Israele nel 1988 e nel 1993 e continuiamo a riconoscere questo diritto". Approfondimento Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari