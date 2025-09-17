Gaza, quante sono le vittime dall’inizio della guerra? I DATI
I numeri che riguardano i morti del conflitto in Medio Oriente sono al centro di polemiche, principalmente quelli forniti dal ministero della Salute di Hamas. Tuttavia vengono considerati via via più attendibili e con il tempo sono sempre più simili ai dati comunicati da fonti israeliane. Di questo si è parlato nella puntata del 16 settembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24
- Il tema del numero di vittime a Gaza è sempre stato argomento di polemica, principalmente perché l’amministrazione nella Striscia è di Hamas, compreso il ministero della Salute. Ad oggi il numero di morti riferito è 65mila, i feriti invece arrivano a 165mila (da ottobre 2023). Numeri che via via sono stati considerati sempre più attendibili. Di questo si è parlato nella puntata del 16 settembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24
- Già a maggio 2024 arrivò un dato importante. Lo stesso premier israeliano Benjamin Netanyahu stimò in 30mila i morti a Gaza, mentre Hamas diceva 35mila: una differenza non così ampia
- Molto più recentemente ha suscitato interesse una dichiarazione di Herzi Halevi, che è stato fino a marzo il capo dell’esercito israeliano, colui che ha condotto tutta la prima fase dell’operazione a Gaza, che ha detto: “C’erano 2,2 milioni di persone a Gaza. Oggi più del 10% sono state uccise o ferite. Più di 200mila. Questa non è una guerra gentile”
- Parole, quelle di Halevi, molto simili all’ultimo bilancio fornito dal ministero della Salute di Hamas che parla di 230mila fra vittime e feriti al 9 settembre 2025
- C’è incertezza anche su quante siano le vittime civili: nel maggio 2024 Netanyahu aveva stimato un dato intorno al 53%, mentre l’Idf qualche mese prima aveva parlato del 67%. Più recentemente invece il The Guardian, basandosi su dati dell’esercito israeliano, ha stimato un 83%. Numeri destinati a peggiorare dato che il sistema sanitario già al collasso affronta ora l’operazione a Gaza City
- Gaza City dove, secondo dati delle Nazioni Unite aggiornati al 10 settembre 2025, viveva circa 1 milione di persone, di cui la metà bambini
- Secondo Israele, il 40% della popolazione avrebbe ora lasciato la città, ma si tratta di un dato al momento non verificabile
- Ma dove dovrebbero andare le persone che vivono nella Striscia di Gaza? Israele ha definito 66 km quadrati considerati “sicuri” dove dovrebbero trovare riparo 2 milioni di individui. In pratica un’area grande quanto il Comune di Savona, dove però vivono 59mila persone
- Gaza City è anche il luogo dove si trovava la metà degli ospedali ancora funzionanti della Striscia, con il 36% di posti letto e il 50% di posti di terapia intensiva
- Tutto questo, sostiene Israele, è per annientare i miliziani di Hamas ancora presenti a Gaza City che, secondo l’Idf, sarebbero fra i 2mila e i 3mila