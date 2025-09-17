Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, quante sono le vittime dall’inizio della guerra? I DATI

Mondo fotogallery
10 foto
Ansa/Sky TG24

I numeri che riguardano i morti del conflitto in Medio Oriente sono al centro di polemiche, principalmente quelli forniti dal ministero della Salute di Hamas. Tuttavia vengono considerati via via più attendibili e con il tempo sono sempre più simili ai dati comunicati da fonti israeliane. Di questo si è parlato nella puntata del 16 settembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24

ULTIME FOTOGALLERY

Gaza, quante sono le vittime dall’inizio della guerra? I DATI

Mondo

I numeri che riguardano i morti del conflitto in Medio Oriente sono al centro di polemiche,...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Il conflitto in Medioriente con l'invasione dell'esercito israeliano su Gaza City e l'allarme...

16 foto

Duchessa di Kent, Kate Middleton e principe William ai funerali. FOTO

Mondo

Nella Cattedrale di Westminster, a Londra, si è celebrato con rito cattolico il funerale di...

21 foto
Funerali duchessa di Kent

Gaza City, Israele avvia operazione di terra. Bombe e tank in città

Mondo

Nella tarda serata di lunedì è iniziato l'attacco di terra a Gaza: i carri armati sono già...

20 foto

Chi era Matteo Franzoso, promessa azzurra dello sci alpino

Sport

Avrebbe compiuto 26 anni oggi. Grande sportivo, sempre sorridente e gentile, era arrivato in Cile...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Gaza, roccaforte di Hamas invasa da Idf. 400mila persone in fuga. LIVE

    live Mondo

    Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva, oltre...

    Guerra Ucraina, Putin in divisa. Metsola in visita a Kiev. LIVE

    live Mondo

    Lo zar in mimetica alle esercitazioni militari bielorusse. Minsk afferma che sono stati simulati...

    Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

    Drive Club, la rubrica sui motori

    L'approfondimento sul mondo dell'automotive va in onda il sabato alle 15:30 su Sky TG24, in...