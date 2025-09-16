Esplora tutte le offerte Sky
Gaza City, Israele avvia l’operazione di terra. Bombe e tank in città. FOTO

Mondo fotogallery
20 foto
Ansa/Getty

Nella tarda serata di lunedì è iniziato l'attacco di terra a Gaza: i carri armati sono già entrati nella principale città della Striscia. Secondo alcune fonti ci sono stati “37 attacchi in 20 minuti” e si sono registrate potenti esplosioni. Netanyahu: "Al via operazione intensiva". Idf: "Abbiamo iniziato a distruggere siti di Hamas". Ieri centinaia di mezzi corazzati e bulldozer si erano radunati lungo il confine. Migliaia di persone in fuga

Gaza City, Israele avvia operazione di terra. Bombe e tank in città

Mondo

Nella tarda serata di lunedì è iniziato l'attacco di terra a Gaza: i carri armati sono già...

20 foto

Guerra, è vero che l’Europa continua a fare affari con la Russia? DATI

Mondo

Donald Trump sta rivolgendo accuse agli alleati della Nato, che sarebbero colpevoli di continuare...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di oggi troviamo la nuova offensiva di...

16 foto

Duplantis, l’uomo dei record: l’ultimo a Tokyo saltando a 6,30 metri

Sport

Incoronato campione olimpico per la prima volta in carriera nello stesso stadio nel 2021, vuoto a...

9 foto

Guerra Medioriente, quali sono le armi che l'Italia vende a Israele

Mondo

A partire dal 7 ottobre 2023 il nostro Paese ha sospeso l'attivazione di nuovi contratti per la...

8 foto

    Altro drone russo su Polonia. Rubio: possibile incontro Trump-Zelensky

    live Mondo

    "Trump spera ancora di mediare un accordo di pace con Putin", ha dichiarato il segretario di...

    Israele invade Gaza City con i tank. Commissione Onu: “Genocidio” LIVE

    live Mondo

    I carri armati israeliani in azione, raid di droni ed elicotteri. I raid notturni su Gaza hanno...

    Venezia, incidente sul lavoro: 61enne muore travolto da un muletto

    Cronaca

    Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era in pensione ma saltuariamente effettuava dei lavori e...