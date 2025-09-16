Israele intensifica l'offensiva su Gaza City, i tank avanzano. LIVE

Guerra Israele, Idf intensifica offensiva a Gaza City. Rubio: "Hamas accetti accordo" LIVE
I carri armati israeliani in azione, raid di droni ed elicotteri. Colpito il campo profughi di Nuseirat. Nelle scorse ore segnalati circa 40 attacchi in 20 minuti. Almeno 62 le vittime ieri nell'enclave palestinese. Fuga di massa dei palestinesi dalla zona nordoccidentale di Gaza. Rubio: "Hamas accetti accordo". Katz: "Gaza brucia, non torneremo indietro". Nuova protesta delle famiglie degli ostaggi israeliani. Netanyahu ringrazia Trump dopo la sua minaccia ad Hamas
I carri armati israeliani avanzano a Gaza CIty, coperti da raid di droni ed elicotteri. Colpito il campo profughi di Nuseirat. Almeno 62 le vittime ieri nell'enclave palestinese. Segnalati circa 40 attacchi in 20 minuti. Fuga di massa dei palestinesi dalla zona nordoccidentale di Gaza. Oltre 350mila palestinesi hanno lasciato Gaza City dirigendosi verso altre zone della Striscia. Rubio: "Hamas accetti accordo, Doha è l'unica che può mediare". Katz: "Gaza brucia, non torneremo indietro". Nuova protesta delle famiglie degli ostaggi israeliani. Netanyahu ringrazia Trump dopo la sua minaccia ad Hamas.
Rubio: "Con Qatar presto accordo di difesa rafforzato"
Il Qatar e gli Stati Uniti sono sul punto di finalizzare un accordo rafforzato di cooperazione in materia di difesa. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio mentre e' in viaggio da Tel Aviv a Doha. Rubio chiede al Qatar di continuare a svolgere il suo ruolo di mediatore tra Israele e Hamas per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra di Gaza. "Se c'e' un Paese al mondo che puo' contribuire a mediare, e' il Qatar. Sono loro che possono farlo", ha affermato Rubio mentre lascia Tel Aviv per Doha. "Abbiamo una stretta collaborazione con i qatarioti. Abbiamo infatti un accordo rafforzato di cooperazione in materia di difesa, su cui stiamo lavorando e che stiamo per finalizzare", ha concluso.
Rumore bombe su Gaza si sentono nel centro Israele
Il commentatore politico israeliano Ori Goldberg ha dichiarato che i bombardamenti israeliani su Gaza sono stati cosi' intensi che le "bombe si possono sentire" nelle zone centrali del suo Paese. In un post su X, Goldberg ha affermato che le azioni di Israele a Gaza equivalgono a "annientamento" e "genocidio". Anche l'ex prigioniera israeliana Arbel Yehoud, che sta protestando fuori dalla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, ha affermato che le esplosioni si potevano sentire in Israele. "Il mio Ariel e' in serio pericolo", ha detto Yehoud, riferendosi al suo fidanzato, Ariel Cunio, ancora detenuto a Gaza, secondo il Times of Israel. "Il rumore delle esplosioni provenienti da Gaza scuote le pareti di casa mia e le stanze del mio cuore", ha aggiunto Yehoud.
Msf: a Gaza "genocidio da Israele in tutta impunita'"
Con l'intensificarsi dell'attacco israeliano a Gaza City, colpita da raid aerei notturni, Medici senza frontiere (Msf) condanna la "distruzione sistematica di un popolo" da parte di Israele. La denuncia e' giunta da Christopher Lockyear, segretario generale di Msf, che chiede al mondo di agire con urgenza per garantire un cessate il fuoco. "Per molti a Gaza City, la fuga e' impossibile. Tra questi, anziani, malati gravi, donne incinte o feriti. Le persone rimaste indietro sono state condannate a morte, mentre coloro che fuggono lo fanno sotto l'intensificarsi dei bombardamenti", ha dichiarato Lockyear. "Chi sopravvivera' al viaggio raggiungera' aree sovraffollate nella Gaza centrale e meridionale, dove non trovera' ne' sicurezza ne' i beni di prima necessita'. Una popolazione spinta sull'orlo del baratro da quasi due anni di estrema brutalita' rischia la catastrofe", ha riferito il segretario di Msf. "Quello che sta accadendo a Gaza non e' solo una catastrofe umanitaria, e' la distruzione sistematica di un popolo. Msf e' chiara: Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi di Gaza, e lo sta facendo nella piu' assoluta impunita'", ha denunciato Lockyear.
Rubio in viaggio per Doha: "Spero Qatar riprenda negoziati"
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è partito questa mattina dall'aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv diretto a Doha, in Qatar, dove una settimana fa Israele ha condotto un raid aereo contro la leadership di Hamas. ''C'è una finestra di opportunità molto limitata perché venga raggiunto un accordo'', ha detto Rubio prima di partire aggiungendo di augurarsi che il Qatar possa riprendere i negoziati ''nonostante tutto quello che è successo''.
Hamas: "Netanyahu ha piena responsabilità ostaggi, Trump è di parte"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è un "criminale di guerra" che ha ''la piena responsabilità della vita dei suoi prigionieri nella Striscia di Gaza". Così in una nota Hamas dopo l'operazione lanciata dalla Idf su Gaza City. Hamas accusa poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aver dimostrato "una palese parzialità nei confronti della propaganda sionista e doppi standard" e l'Amministrazione americana di avere ''la responsabilità diretta'' dell'escalation del conflitto con il suo sostegno a Israele. "Il destino dei prigionieri dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza è determinato dal governo terrorista di Netanyahu", ha affermato Hamas. "La distruzione sistematica e la campagna fascista di annientamento che Gaza sta subendo minacciano anche la vita dei soldati israeliani catturati", ha aggiunto.
Idf: oltre 350 mila palestinesi hanno evacuato Gaza City
Secondo l'Idf, oltre 350 mila palestinesi hanno evacuato finora Gaza City verso altre aree della Striscia. Si stima che altre migliaia di persone abbiano lasciato la citta' durante la notte a causa di una pesante ondata di attacchi aerei, ha affermato questa mattina una fonte della difesa al quotidiano Times of Israel. Secondo la stessa fonte, il tasso di civili palestinesi che lasciano Gaza City probabilmente aumentera' con il progredire dell'offensiva terrestre dell'Idf contro Hamas, che mira a conquistare la citta'. Circa un milione di palestinesi risiedevano a Gaza City prima che l'Idf iniziasse a prepararsi per l'offensiva. La scorsa settimana, le forze di difesa israeliane hanno ordinato ai palestinesi di tutte le aree di Gaza City di evacuare immediatamente prima dell'offensiva. I civili hanno ricevuto l'ordine di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele nel sud della Striscia.
Rubio: Hamas ha pochi giorni per accettare l'accordo
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito oggi che Hamas ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco, mentre Israele bombarda Gaza City. Lo Stata ebraico "ha iniziato a condurre operazioni" nella principale città della Striscia, "quindi pensiamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo: non abbiamo più mesi, probabilmente ci restano giorni, forse qualche settimana", ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per raggiungere il Qatar.
Rubio: il Qatar unico Paese in grado di mediare a Gaza
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato oggi che solo il Qatar ha la capacità di mediare a Gaza, nonostante l'attacco israeliano ad Hamas nel Paese arabo una settimana fa. "Ovviamente devono decidere se vogliono farlo dopo la scorsa settimana o meno, ma vogliamo che sappiano che se c'è un Paese al mondo che potrebbe contribuire a porre fine a questa situazione attraverso un negoziato quello è il Qatar", ha detto Rubio ai giornalisti mentre volava a Doha da Israele.
Katz: "Gaza sta bruciano, avanti fino a sconfitta Hamas"
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma stamattina che "Gaza sta bruciando". "Le Idf colpiscono con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas", scrive Katz in in post sul suo account X. "Non cederemo e non torneremo indietro, fino al completamento della missione", sottolinea il ministro israeliano.
Trump: "Israele non attaccherà di nuovo il Qatar"
Israele non colpirà di nuovo il Qatar. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero garanzie sul fatto che Israele non avrebbe più attaccato.
