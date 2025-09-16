Israele intensifica l'offensiva su Gaza City, i tank avanzano. LIVE

Con l'intensificarsi dell'attacco israeliano a Gaza City, colpita da raid aerei notturni, Medici senza frontiere (Msf) condanna la "distruzione sistematica di un popolo" da parte di Israele. La denuncia e' giunta da Christopher Lockyear, segretario generale di Msf, che chiede al mondo di agire con urgenza per garantire un cessate il fuoco. "Per molti a Gaza City, la fuga e' impossibile. Tra questi, anziani, malati gravi, donne incinte o feriti. Le persone rimaste indietro sono state condannate a morte, mentre coloro che fuggono lo fanno sotto l'intensificarsi dei bombardamenti", ha dichiarato Lockyear. "Chi sopravvivera' al viaggio raggiungera' aree sovraffollate nella Gaza centrale e meridionale, dove non trovera' ne' sicurezza ne' i beni di prima necessita'. Una popolazione spinta sull'orlo del baratro da quasi due anni di estrema brutalita' rischia la catastrofe", ha riferito il segretario di Msf. "Quello che sta accadendo a Gaza non e' solo una catastrofe umanitaria, e' la distruzione sistematica di un popolo. Msf e' chiara: Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi di Gaza, e lo sta facendo nella piu' assoluta impunita'", ha denunciato Lockyear.