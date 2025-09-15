Tank israeliani alle porte di Gaza City: attesa tra paura e macerie

Gaza City, i tank israeliani pronti all'invasione: attesa tra paura e macerie. FOTO
Centinaia di carri armati, mezzi corazzati e anche bulldozer si trovano lungo il confine Nord di Gaza. Anche oggi Israele ha lanciato ordini di evacuazione, prima di lanciare la sua offensiva. Intanto, già da giorni, sulla strada costiera che porta a Sud, migliaia di persone hanno iniziato un duro viaggio per scappare. Ma c'è anche chi resta
- I tank dell’esercito israeliano sono schierati: centinaia di carri armati, mezzi corazzati e anche bulldozer si trovano lungo il confine Nord di Gaza, per la manovra imminente di conquista di Gaza City. Secondo quanto riporta il sito Ynet, le unità di fanteria regolari guideranno l'incursione, con il supporto delle brigate già presenti intorno alla città. In foto le macerie a Gaza City, oggi, 15 settembre
- La manovra di Israele si chiama Carri di Gedeone 2 e, nei piani, dovrebbe svilupparsi gradualmente. I generali prevedono almeno 3 o 4 mesi di combattimenti e ritengono che Hamas non si arrenderà. Ieri intanto, sono stati quattro gli avvertimenti urgenti lanciati da Israele ai residenti che non avevano ancora evacuato la zona del porto di Gaza e il quartiere Rimal. Sempre ieri, l’Idf ha confermato di aver colpito quattro torri a Gaza City. In foto i tank israeliani schierati al confine con la Striscia di Gaza già il 12 settembre
- Gli avvisi proseguono oggi: un portavoce dell'Idf ha diffuso un comunicato urgente. "Avvertimento a tutti coloro che non hanno ancora evacuato l'area del Porto di Gaza e del quartiere Rimal, nei blocchi vicino alla torre Burj al-Jafari segnata in rosso sulla mappa e dalle tende vicine all'incrocio tra via Jaber Bin Hayan e via Omar al-Mukhtar. L'Idf colpirà a breve la struttura a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas. Per la vostra sicurezza vi esortiamo a spostarvi verso Sud nell'area umanitaria di al-Mawasi, a Khan Younis"
- Già da giorni, sulla strada costiera che si dirige a Sud di Gaza City, migliaia di persone hanno iniziato un duro viaggio per allontanarsi dall'area a cui mira Israele. Ma c'è anche chi rimane a Gaza City, come mostrano queste foto di oggi, di abitanti tra le macerie
- Il quartiere di Rimal è uno dei più colpiti dagli attacchu israeliani. In foto, le macerie nella zona
- Fuggire rimane comunque molto complicato. Come ricorda anche il New York Times, tutto ciò che riguarda la fuga ha un costo: il trasporto, la plastica per costruire una tenda, l'affitto del terreno su cui costruirla, e persino riuscire, per pochi minuti, ad accedere a una presa elettrica. In foto, un veicolo che trasporta palestinesi sfollati in evacuazione verso Sud da Gaza City, lungo la strada costiera a Nuseirat, il 13 settembre 2025
- Secondo le ultime stime dell'esercito israeliano, finora oltre 300.000 palestinesi hanno evacuato Gaza City verso altre zone della Striscia. Ma funzionari palestinesi hanno riferito che molte persone non sono state in grado di evacuare verso Sud, a causa del sovraffollamento. In foto, la fuga da Gaza City oggi 15 settembre
- Per Hamas sono almeno 350.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1.600 edifici residenziali e 13.000 tende sono stati distrutte dall'11 agosto, cioè dal giorno dopo che il premier israeliano Netanyahu ha annunciato il suo piano per Gaza City
- Arrivare ad avere un numero preciso è molto difficile. Ad ogni modo, come scrive Reuters, le immagini che circolano sui social media suggeriscono che il flusso di persone in movimento verso Sud si sia intensificato negli ultimi giorni
- Nel mentre, secondo Al Jazeera, il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi è salito a 25, di cui 16 nella sola Gaza City
- Intanto il ministro di ultradestra israeliano per la Sicurezza, Itamar Ben Gvir, ha già anticipato qual è il progetto per Gaza City: "Il mio piano è - una volta conclusa la vittoria nella città di Gaza - costruire lì un quartiere lussuoso per i poliziotti, con vista sul mare. Sarà uno dei posti più belli del Medio Oriente. L'insediamento porta sicurezza, ed è arrivato il momento di un insediamento ebraico a Gaza". In foto, un tank israeliano il 12 settembre al confine con Gaza
- Inoltre ieri il ministro della Difesa Israel Katz ha detto che, in seguito ai recenti attacchi israeliani, "lo skyline di Gaza sta cambiando"