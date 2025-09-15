Tank israeliani alle porte di Gaza City: attesa tra paura e macerie

Esplora tutte le offerte Sky
Gaza City, i tank israeliani pronti all'invasione: attesa tra paura e macerie. FOTO

Centinaia di carri armati, mezzi corazzati e anche bulldozer si trovano lungo il confine Nord di Gaza. Anche oggi Israele ha lanciato ordini di evacuazione, prima di lanciare la sua offensiva. Intanto, già da giorni, sulla strada costiera che porta a Sud, migliaia di persone hanno iniziato un duro viaggio per scappare. Ma c'è anche chi resta

Il principe Harry ha affermato, in una intervista alla BBC, di volere una "riconciliazione" con la famiglia reale britannica dopo il traumatico strappo del 2020, 02 maggio 2025. Inoltre si è detto "sconvolto" dopo aver perso oggi alla Corte d'Appello di Londra il ricorso presentato contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito. FERMO IMMAGINE BBC +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

