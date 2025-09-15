Tank israeliani alle porte di Gaza City: attesa tra paura e macerie

Centinaia di carri armati, mezzi corazzati e anche bulldozer si trovano lungo il confine Nord di Gaza. Anche oggi Israele ha lanciato ordini di evacuazione, prima di lanciare la sua offensiva. Intanto, già da giorni, sulla strada costiera che porta a Sud, migliaia di persone hanno iniziato un duro viaggio per scappare. Ma c'è anche chi resta