Guerra Israele, centinaia di tank Idf pronti a invadere Gaza City LIVE

Guerra Israele, centinaia di tank dell'Idf pronti a invadere Gaza City. DIRETTA

L'esercito di Tel Aviv si ammassa fuori dalla Striscia. A Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in un clima sempre più teso in tutto il Medio Oriente. Il Qatar ha chiesto alla comunità internazionale di sanzionare Israele per i suoi "crimini". E il resto dei leader arabi ha fatto quadrato, con l'Egitto che ha inviato propri aerei a vigilare sulla riunione e ha coinvolto anche la Turchia

Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in un clima sempre più teso in tutto il Medio Oriente. Il Qatar ha chiesto alla comunità internazionale di sanzionare Israele per i suoi 'crimini' e per aver sabotato i negoziati. E il resto dei leader arabi ha fatto quadrato, con l'Egitto che inviato propri aerei a vigilare sulla riunione e ha coinvolto anche la Turchia. A Netanyahu, ieri con il segretario di Stato Usa Marco Rubio al muro del pianto, un monito da Donald Trump: 'Il Qatar è nostro grande alleato, Bibi stia attento'. Ma, secondo indiscrezioni, ci sarebbe un sostanziale assenso alle annessioni in Cisgiordania, e centinaia di tank sono pronti a entrare a Gaza.

Medioriente, incontro Rubio-Netanyahu a Gerusalemme. VIDEO

Previsto vertice straordinario dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas in Qatar

Houthi: "Attaccato l'aeroporto israeliano di Ramon con dei droni"

Le forze armate degli Houthi yemeniti hanno lanciato attacchi con droni contro obiettivi in Israele, tra cui l'aeroporto di Ramon vicino alla città di Eilat e un sito militare nel deserto del Negev, secondo quanto annunciato dal portavoce del movimento Yahya Saree. "Le forze armate yemenite hanno condotto con successo un'operazione utilizzando quattro droni. Tre hanno preso di mira l'aeroporto di Ramon nella zona di Umm al-Rashrash (il nome arabo di Eilat), mentre il quarto ha colpito una base militare vicino al Negev", ha dichiarato Saree in un comunicato trasmesso dal canale televisivo Al Masirah, controllato dagli Houthi, ripreso dalla Tass. Secondo il portavoce, "l'operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi". 

