Guerra Israele, centinaia di tank Idf pronti a invadere Gaza City LIVE

Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in un clima sempre più teso in tutto il Medio Oriente. Il Qatar ha chiesto alla comunità internazionale di sanzionare Israele per i suoi 'crimini' e per aver sabotato i negoziati. E il resto dei leader arabi ha fatto quadrato, con l'Egitto che inviato propri aerei a vigilare sulla riunione e ha coinvolto anche la Turchia. A Netanyahu, ieri con il segretario di Stato Usa Marco Rubio al muro del pianto, un monito da Donald Trump: 'Il Qatar è nostro grande alleato, Bibi stia attento'. Ma, secondo indiscrezioni, ci sarebbe un sostanziale assenso alle annessioni in Cisgiordania, e centinaia di tank sono pronti a entrare a Gaza.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: