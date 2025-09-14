Vuelta di Spagna, oggi ultima tappa con arrivo a Madrid: cosa sapere

La frazione finale della corsa spagnola va da Alalpardo a Madrid ed è lunga poco più di 100 chilometri. Si tratta di una tappa veloce, che potrebbe finire con un duello al fotofinish. Ma dopo la passerella conclusiva, ad alzare il trofeo dell’80esima edizione della Vuelta sarà con ogni probabilità Jonas Vingegaard, che ieri ha vinto la 20esima tappa ascolta articolo

Si corre oggi, 14 settembre, la 21esima e ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025. La frazione finale della corsa spagnola va da Alalpardo a Madrid ed è lunga poco più di 100 chilometri. Si tratta di una tappa veloce, che potrebbe finire con un duello al fotofinish. Ma dopo la passerella conclusiva, ad alzare il trofeo dell’80esima edizione della corsa sarà con ogni probabilità Jonas Vingegaard, che ieri ha vinto la 20esima tappa.

Percorso e orari dell’ultima tappa L’ultima tappa della Vuelta 2025 va da Alalpardo a Madrid: sarebbe dovuta essere lunga 111,6 chilometri, ma è stata ridotta all’ultimo a 103,6 km ufficialmente per “motivi di circolazione”. Il tratto eliminato avrebbe attraversato il lussuoso quartiere madrileno di Aravaca. “C'è stato un piccolo cambiamento nell'itinerario previsto al circuito finale dell'ultima tappa, eliminando il passaggio per Aravaca", ha comunicato sabato l'organizzazione della Vuelta. La decisione è attribuita a "motivi di traffico, per evitare di passare per la A-6". La 21esima e ultima tappa prevede un percorso totalmente pianeggiante, con un dislivello di 917 metri. Al chilometro 65,2 c’è lo sprint intermedio, che darà gli ultimi punti in classifica per la maglia verde. In chiusura è probabile una volata, con l’ultima sfida tra i velocisti. Ma la passerella tra le strade della capitale spagnola servirà anche a celebrare il vincitore della classifica generale, in maglia rossa. Partito il 23 agosto da Torino, il giro di Spagna si concluderà quindi nella capitale iberica, nel cosiddetto “Paisaje de la Luz”, lungo il Paseo del Prado dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Il traguardo è nella centrale Plaza Cibeles. La partenza della tappa è prevista alle 16.40, l’arrivo poco dopo le 19. Vedi anche Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

Jonas Vingegaard Ieri Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) ha vinto per distacco la 20esima e penultima tappa della Vuelta, assicurandosi con ogni probabilità il successo finale della corsa, oggi a Madrid. Sabato il danese è arrivato da solo al traguardo in cima alla Bola del Mundo, a oltre 2.200 metri e dopo 165 chilometri di montagna, precedendo di 11 secondi lo statunitense Sepp Kuss, suo compagno di squadra nella Visma, e di 13 l'australiano Jai Hinley. Vingegaard arriva all’ultima tappa con 1'16'' di vantaggio sul suo principale rivale, il portoghese Joao Almeida. "Normalmente la classifica non cambia nell'ultima tappa, speriamo che rimanga così", ha commentato Vingegaard, dicendosi "molto contento di come è andata". Non trovandosi al cospetto di Tadej Pogacar, il due volte vincitore del Tour de France si è potuto muovere - anche psicologicamente - con più libertà e sicurezza e quando c'è stato da sottolineare la propria superiorità sui rivali, su tutti il portoghese, è stato sempre presente. Vedi anche Vuelta di Spagna 2025, squadre e partecipanti