Vuelta di Spagna 2025, squadre e partecipanti

Introduzione
La Vuelta a España parte sabato 23 agosto dalla Reggia di Venaria, in Piemonte, e si conclude domenica 14 settembre a Madrid (IL PERCORSO COMPLETO). Tante salite e spettacolo assicurato nelle 21 tappe in programma. Sono 23 le squadre in gara per la corsa a tappe spagnola, di cui 18 formazioni di categoria UCI WorldTeams e 5 squadre UCI ProTeams, per un totale di 184 corridori. Ecco chi sarà al via della corsa vinta lo scorso anno da Roglic.
Quello che devi sapere
Favoriti
Il corridore più atteso è il danese Jonas Vingegaard che arriva dal secondo posto al Tour de France alle spalle di Pogacar. Il fenomeno sloveno non sarà invece al via alla Vuelta. Il Team Visma Lease a Bike può contare anche su altri ciclisti di talento come JORGENSON e Sepp Kuss. La UAE Team Emirates XRG invece, priva di Pogacar, schiera però Juan Ayuso e João Almeida che possono lottare per la vittoria finale. La Red Bull-Bora-Hansgrohe punta su Jai Hindley. Altri outsider potrebbero essere Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Ben O’Connor (Jayco-AlUla) e Mikel Landa (Soudal Quick-Step).
Gli italiani
Diversi i corridori italiani al via che potrebbero giocarsi tappe o avere ambizioni di classifica. Da Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe ad Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), da Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a Lorenzo Fortunato (XDS Astana). Elia Viviani (Lotto) lotterà per le volate sfidando i favoriti Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Axel Zingle (Visma | Lease a Bike). La cronometro individuale dell’ultima settimana potrebbe essere l’obiettivo di Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Ecco le squadre e i corridori al via (in aggiornamento)
Bahrain Victorious
- BUITRAGO Santiago
- BURATTI Nicolò
- CARUSO Damiano
- ERMAKOV Roman
- HAIG Jack
- PAASSCHENS Mathijs
- TIBERI Antonio
- TRÆEN Torstein
Cofidis
- ANIOLKOWSKI Stanislaw
- BUCHMANN Emanuel
- CARR Simon
- COQUARD Bryan
- HERRADA Jesus
- KNIGHT Oliver
- OURSELIN Paul
- SAMITIER Sergio
EF Education - Easypost
- BELOKI Markel
- CHAVES Esteban
- MIHKELS Madis
- NERURKAR Lukas
- QUINN Sean
- RYAN Archie
- SHAW James
- VAN DER LEE Jardi Christiaan
Groupama – FDJ
- BRAZ AFONSO Clement
- CAVAGNA Remi
- GAUDU David
- GRUEL Thibaud
- KÜNG Stefan
- MARTIN Guillaume
- MOLARD Rudy
- ROLLAND Brieuc
Intermarché – Wanty
- ARTZ Huub
- BONNEU Kamiel
- DE POOTER Dries
- MARIT Arne
- MEINTJES Louis
- PETILLI Simone
- SMITH Dion
- VAN BOVEN Luca
Lidl - Trek
- BAGIOLI Andrea
- BERNARD Julien
- CICCONE Giulio
- GHEBREIGZABHIER Amanuel
- HOOLE Daan
- KRAGH ANDERSEN Søren
- PEDERSEN Mads
- VERONA Carlos
Movistar Team
- ARCAS Jorge
- AULAR Orluis
- CANAL Carlos
- CASTRILLO Pablo
- CEPEDA Jefferson Alveiro
- CORTINA Iván García
- HEβMANN Michal
- ROMO Javier
Red Bull - Bora - Hansgrohe
- ALEOTTI Giovanni
- DENZ Nico
- FISHER-BLACK Finn
- HINDLEY Jai
- PELLIZZARI Giulio
- SOBRERO Matteo
- VAN DIJKE Tim
- ZWIEHOFF Ben
Team Jayco Alula
- BOUWMAN Koen
- DUNBAR Eddie
- FOLDAGER Andreas
- GAMPER Patrick
- HARPER Chris
- JUUL-JENSEN Chris
- O’BRIEN Kelland
- O’CONNOR Ben
Team Visma | Lease a Bike
- CAMPENAERTS Victor
- JORGENSON Matteo
- KELDERMAN Wilco
- KUSS Sepp
- TULETT Ben
- VAN BAARLE Dylan
- VINGEGAARD Jonas
- ZINGLE Alex
UAE Team Emirates XRG
- ALMEIDA João
- AYUSO Juan
- BJERG Mikkel
- GROßSCHARTNER Felix
- NOVAK Domen
- OLIVEIRA Ivo
- SOLER Marc
- VINE Jay
XDS Astana Team
- CONCI Nicola
- FORTUNATO Lorenzo
- HIGUITA Sergio
- LÓPEZ Harold Martín
- MASNADA Fausto
- POELS Wout
- TEJADA Harold
- VINOKOUROV Nicolas
Burgos Burpellet BH
- APARICIO Mario
- CAVIA Daniel
- CHUMIL Sergio
- DE LA CALLE Hugo
- FAGÚNDEZ Eric Antonio
- FAURA José Luis
- FERNÁNDEZ Sinuhé
- GARCÍA PIERNA Carlos
Caja Rural-Seguros RGA
- BALDERSTONE Abel
- BARCELO Fernando
- BOU Joan
- GUARDENO Jaume
- MOLENAAR Alex
- NICOLAU Joel
- OTRUBA Jakub
- SILVA Thomas
Lotto
- CRAPS Lars
- DE BUYST Jasper
- GREGAARD WILSLY Jonas
- LIVYNS Arjen
- SEGAERT Alec
- SEPÚLVEDA Eduardo
- SLOCK Liam
- VIVIANI Elia
Q36.5 Pro Cycling Team
- AZPARREN Xabier Mikel
- CAMPRUBÍ Marcel
- CHRISTEN Fabio
- DE LA CRUZ David
- GONZALEZ David
- HOWSON Damien
- PIDCOCK Tom
- ZUKOWSKY Nickolas
Squadre che ancora devono ufficializzare i corridori
Ci sono poi ancora alcune squadre che non hanno comunicato la lista dei propri corridori, aspettando fino all’ultimo per presentare la lista. Si tratta della Alpecin - Decuuninck, la Arkéa - B&B Hotels, la Decathlon Ag2r La Mondiale Team (prevista la presenza di Felix Gall), la Ineos Grenadiers (dovrebbero esserci Bernal e Ganna), la Soudal Quick Step (con Landa), il Team Picnic Postnl (con Max Poole) e la Israel Premier Tech (con Derek Gee).
