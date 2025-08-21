Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta di Spagna 2025, squadre e partecipanti

La Vuelta a España parte sabato 23 agosto dalla Reggia di Venaria, in Piemonte, e si conclude domenica 14 settembre a Madrid (IL PERCORSO COMPLETO). Tante salite e spettacolo assicurato nelle 21 tappe in programma. Sono 23 le squadre in gara per la corsa a tappe spagnola, di cui 18 formazioni di categoria UCI WorldTeams e 5 squadre UCI ProTeams, per un totale di 184 corridori. Ecco chi sarà al via della corsa vinta lo scorso anno da Roglic.

Favoriti

Il corridore più atteso è il danese Jonas Vingegaard che arriva dal secondo posto al Tour de France alle spalle di Pogacar. Il fenomeno sloveno non sarà invece al via alla Vuelta. Il Team Visma Lease a Bike può contare anche su altri ciclisti di talento come JORGENSON e Sepp Kuss. La UAE Team Emirates XRG invece, priva di Pogacar, schiera però Juan Ayuso e João Almeida che possono lottare per la vittoria finale. La Red Bull-Bora-Hansgrohe punta su Jai Hindley. Altri outsider potrebbero essere Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Ben O’Connor (Jayco-AlUla) e Mikel Landa (Soudal Quick-Step).

 

Per approfondire: Pogacar vince il Tour de France 2025, ultima tappa a Parigi a Van Aert. Classifica finale

Gli italiani

Diversi i corridori italiani al via che potrebbero giocarsi tappe o avere ambizioni di classifica. Da Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe ad Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), da Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a Lorenzo Fortunato (XDS Astana). Elia Viviani (Lotto) lotterà per le volate sfidando i favoriti Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Axel Zingle (Visma | Lease a Bike). La cronometro individuale dell’ultima settimana potrebbe essere l’obiettivo di Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Ecco le squadre e i corridori al via (in aggiornamento)

Bahrain Victorious

  • BUITRAGO Santiago
  • BURATTI Nicolò
  • CARUSO Damiano
  • ERMAKOV Roman
  • HAIG Jack
  • PAASSCHENS Mathijs
  • TIBERI Antonio
  • TRÆEN Torstein

Cofidis

  • ANIOLKOWSKI Stanislaw
  • BUCHMANN Emanuel
  • CARR Simon
  • COQUARD Bryan
  • HERRADA Jesus
  • KNIGHT Oliver
  • OURSELIN Paul
  • SAMITIER Sergio

EF Education - Easypost

  • BELOKI Markel
  • CHAVES Esteban
  • MIHKELS Madis
  • NERURKAR Lukas
  • QUINN Sean
  • RYAN Archie
  • SHAW James
  • VAN DER LEE Jardi Christiaan

Groupama – FDJ

  • BRAZ AFONSO Clement
  • CAVAGNA Remi
  • GAUDU David
  • GRUEL Thibaud
  • KÜNG Stefan
  • MARTIN Guillaume
  • MOLARD Rudy
  • ROLLAND Brieuc

Intermarché – Wanty

  • ARTZ Huub 
  • BONNEU Kamiel
  • DE POOTER Dries
  • MARIT Arne
  • MEINTJES Louis
  • PETILLI Simone
  • SMITH Dion
  • VAN BOVEN Luca

Lidl - Trek

  • BAGIOLI Andrea
  • BERNARD Julien
  • CICCONE Giulio
  • GHEBREIGZABHIER Amanuel
  • HOOLE Daan
  • KRAGH ANDERSEN Søren
  • PEDERSEN Mads
  • VERONA Carlos

Movistar Team

  • ARCAS Jorge
  • AULAR Orluis
  • CANAL Carlos
  • CASTRILLO Pablo
  • CEPEDA Jefferson Alveiro
  • CORTINA Iván García
  • HEβMANN Michal
  • ROMO Javier

Red Bull - Bora - Hansgrohe

  • ALEOTTI Giovanni
  • DENZ Nico
  • FISHER-BLACK Finn
  • HINDLEY Jai
  • PELLIZZARI Giulio
  • SOBRERO Matteo
  • VAN DIJKE Tim
  • ZWIEHOFF Ben

Team Jayco Alula

  • BOUWMAN Koen
  • DUNBAR Eddie
  • FOLDAGER Andreas
  • GAMPER Patrick
  • HARPER Chris
  • JUUL-JENSEN Chris
  • O’BRIEN Kelland
  • O’CONNOR Ben

Team Visma | Lease a Bike

  • CAMPENAERTS Victor
  • JORGENSON Matteo
  • KELDERMAN Wilco
  • KUSS Sepp
  • TULETT Ben
  • VAN BAARLE Dylan
  • VINGEGAARD Jonas
  • ZINGLE Alex

UAE Team Emirates XRG

  • ALMEIDA João
  • AYUSO Juan
  • BJERG Mikkel
  • GROßSCHARTNER Felix
  • NOVAK Domen
  • OLIVEIRA Ivo
  • SOLER Marc
  • VINE Jay

XDS Astana Team

  • CONCI Nicola
  • FORTUNATO Lorenzo
  • HIGUITA Sergio
  • LÓPEZ Harold Martín
  • MASNADA Fausto
  • POELS Wout
  • TEJADA Harold
  • VINOKOUROV Nicolas

Burgos Burpellet BH

  • APARICIO Mario
  • CAVIA Daniel
  • CHUMIL Sergio
  • DE LA CALLE Hugo
  • FAGÚNDEZ Eric Antonio
  • FAURA José Luis
  • FERNÁNDEZ Sinuhé
  • GARCÍA PIERNA Carlos

Caja Rural-Seguros RGA

  • BALDERSTONE Abel
  • BARCELO Fernando
  • BOU Joan
  • GUARDENO Jaume
  • MOLENAAR Alex
  • NICOLAU Joel
  • OTRUBA Jakub
  • SILVA Thomas

Lotto

  • CRAPS Lars
  • DE BUYST Jasper
  • GREGAARD WILSLY Jonas
  • LIVYNS Arjen
  • SEGAERT Alec
  • SEPÚLVEDA Eduardo
  • SLOCK Liam
  • VIVIANI Elia

Q36.5 Pro Cycling Team

  • AZPARREN Xabier Mikel
  • CAMPRUBÍ Marcel
  • CHRISTEN Fabio
  • DE LA CRUZ David
  • GONZALEZ David
  • HOWSON Damien
  • PIDCOCK Tom
  • ZUKOWSKY Nickolas

Squadre che ancora devono ufficializzare i corridori

Ci sono poi ancora alcune squadre che non hanno comunicato la lista dei propri corridori, aspettando fino all’ultimo per presentare la lista. Si tratta della Alpecin - Decuuninck, la Arkéa - B&B Hotels, la Decathlon Ag2r La Mondiale Team (prevista la presenza di Felix Gall), la Ineos Grenadiers (dovrebbero esserci Bernal e Ganna), la Soudal Quick Step (con Landa), il Team Picnic Postnl (con Max Poole) e la Israel Premier Tech (con Derek Gee).

 

Per approfondireVuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

