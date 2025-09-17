Guerra Israele, la roccaforte di Hamas invasa dall'Idf. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza in fiamme: la roccaforte di Hamas invasa dall'Idf. Israele controlla il 40%. LIVE

live Mondo

Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva, oltre cento vittime già nelle prime 24 ore. L’esercito israeliano annuncia di aver conquistato circa il 40% della principale roccaforte di Hamas, ma ammette che la piena occupazione richiederà mesi. "Non ci poniamo scadenze", dichiarano i vertici militari. Circa 370 mila persone hanno abbandonato la città

in evidenza

Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva, causando oltre cento vittime già nelle prime 24 ore. L’esercito israeliano annuncia di aver conquistato circa il 40% della capitale e principale roccaforte di Hamas, ma ammette che la piena occupazione richiederà mesi. "Non ci poniamo scadenze", dichiarano i vertici militari. Intanto, circa 370 mila persone hanno abbandonato la città. Nelle zone ancora non sotto controllo restano tra i duemila e i tremila combattenti di Hamas, che potrebbero tentare di confondersi con la massa dei civili in fuga da Gaza City. Secondo un portavoce delle Forze di Difesa israeliane, l’operazione sarà lunga e complessa prima di giungere al dominio sull’intero centro urbano.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Israele annuncia seconda via d'evacuazione cittadini da Gaza

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per coloro che desiderano fuggire da Gaza City, mentre l'esercito dello Stato ebraico avanza nella principale città dell'enclave palestinese. La via, lungo Sala-al-Din Street nel sud nella Striscia, sarà aperta da mezzogiorno di oggi a mezzogiorno di venerdì, ha annunciato in arabo su X il portavoce militare israeliano Avichay Adraee. Fonti mediatiche di Gaza riferiscono intanto che le forze israeliane hanno continuato a bombardare la città e altre parti della Striscia durante la notte, ferendo o uccidendo diverse persone.

Gaza City, Israele avvia l’operazione di terra. Bombe e tank in città. FOTO

Nella tarda serata di lunedì è iniziato l'attacco di terra a Gaza: i carri armati sono già entrati nella principale città della Striscia. Secondo alcune fonti ci sono stati “37 attacchi in 20 minuti” e si sono registrate potenti esplosioni. Netanyahu: "Al via operazione intensiva". Idf: "Abbiamo iniziato a distruggere siti di Hamas". Ieri centinaia di mezzi corazzati e bulldozer si erano radunati lungo il confine. Migliaia di persone in fuga

Gaza City, Israele avvia operazione di terra. Bombe e tank in città

Gaza City, Israele avvia operazione di terra. Bombe e tank in città

Vai al contenuto

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Putin in divisa. Trump vola a Londra. LIVE

live Mondo

Lo zar in mimetica alle esercitazioni militari bielorusse. Minsk afferma che sono stati simulati...

Guerra Israele, la roccaforte di Hamas invasa dall'Idf. LIVE

live Mondo

Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva, oltre...

Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III

Mondo

L'inquilino della Casa Bianca e sua moglie Melania saranno ospiti di re Carlo III e della regina...

Putin in divisa alle esercitazioni russe-bielorusse

Mondo

Il presidente russo ha assistito in uniforme militare all'addestramento. Minsk afferma che sono...

Idf: "Potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate"

Mondo

Tank e truppe Idf in azione nell'assalto finale. 'Abbiamo iniziato l'operazione intensiva',...

Mondo: I più letti