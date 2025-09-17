Guerra Israele, la roccaforte di Hamas invasa dall'Idf. LIVE

Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva, oltre cento vittime già nelle prime 24 ore. L’esercito israeliano annuncia di aver conquistato circa il 40% della principale roccaforte di Hamas, ma ammette che la piena occupazione richiederà mesi. "Non ci poniamo scadenze", dichiarano i vertici militari. Circa 370 mila persone hanno abbandonato la città
Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva, causando oltre cento vittime già nelle prime 24 ore. L’esercito israeliano annuncia di aver conquistato circa il 40% della capitale e principale roccaforte di Hamas, ma ammette che la piena occupazione richiederà mesi. "Non ci poniamo scadenze", dichiarano i vertici militari. Intanto, circa 370 mila persone hanno abbandonato la città. Nelle zone ancora non sotto controllo restano tra i duemila e i tremila combattenti di Hamas, che potrebbero tentare di confondersi con la massa dei civili in fuga da Gaza City. Secondo un portavoce delle Forze di Difesa israeliane, l’operazione sarà lunga e complessa prima di giungere al dominio sull’intero centro urbano.
Israele annuncia seconda via d'evacuazione cittadini da Gaza
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per coloro che desiderano fuggire da Gaza City, mentre l'esercito dello Stato ebraico avanza nella principale città dell'enclave palestinese. La via, lungo Sala-al-Din Street nel sud nella Striscia, sarà aperta da mezzogiorno di oggi a mezzogiorno di venerdì, ha annunciato in arabo su X il portavoce militare israeliano Avichay Adraee. Fonti mediatiche di Gaza riferiscono intanto che le forze israeliane hanno continuato a bombardare la città e altre parti della Striscia durante la notte, ferendo o uccidendo diverse persone.
Gaza City, Israele avvia l’operazione di terra. Bombe e tank in città. FOTO
Nella tarda serata di lunedì è iniziato l'attacco di terra a Gaza: i carri armati sono già entrati nella principale città della Striscia. Secondo alcune fonti ci sono stati “37 attacchi in 20 minuti” e si sono registrate potenti esplosioni. Netanyahu: "Al via operazione intensiva". Idf: "Abbiamo iniziato a distruggere siti di Hamas". Ieri centinaia di mezzi corazzati e bulldozer si erano radunati lungo il confine. Migliaia di persone in fuga