Guerra Israele, ministro finanze Smotrich: “Gaza miniera d'oro". LIVE

Raid senza fine sulla Striscia. Ministro delle finanze Israele: "Gaza miniera d'oro". LIVE

Mondo

La commissione europea propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. "L'orrore quotidiano deve cessare", dice Von der Leyen in attesa del via libera dei 27. Israele continua intanto a colpire Gaza City: almeno 99 ieri i morti, 400.000 i palestinesi fuggiti finora. Il ministro d'ultradestra Smotrich descrive la Striscia come "una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa". Oggi in Senato question time con Tajani e Crosetto

L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. "L'orrore quotidiano deve cessare", dice la Von der Leyen in attesa del via libera dei 27. Israele continua intanto a colpire Gaza City: almeno 99 ieri i morti, 400.000 i palestinesi fuggiti finora. Il ministro d'ultradestra Smotrich descrive la Striscia come "una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa". Oggi in Senato question time con Tajani e Crosetto. 

Onu: "Le donne di Gaza costrette a partorire per strada"

"L'offensiva israeliana a Gaza costringe le donne a partorire per strada, senza ospedali, medici o acqua pulita". Lo ha dichiarato ieri sera il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, citando il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa). "L'Unfpa afferma che 23.000 donne sono prive di cure e circa 15 bambini nascono ogni settimana senza assistenza medica", ha aggiunto Dujarric in una conferenza stampa citata dai media internazionali. Il portavoce Onu ha sollecitato l'immediata protezione dei civili, affermando che la situazione sul campo "sta peggiorando di ora in ora". Ha sottolineato che "l'emissione di ordini di sfollamento non esonera le parti in conflitto dalle loro responsabilità di proteggere i civili nella conduzione delle ostilità".

Ue propone sanzioni ai ministri estremisti israeliani e sospensione accordo commerciale

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure che prevede la sospensione parziale delle disposizioni commerciali dell’Accordo di associazione Ue-Israele, nuove sanzioni contro Hamas, alcuni ministri israeliani di estrema destra e coloni violenti, oltre al congelamento di programmi di cooperazione bilaterale. Sul fronte commerciale, la proposta – che dovrà essere approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata – colpisce le clausole che hanno creato la zona di libero scambio tra Ue e Israele. 

Ue sospende accordo bilaterale con Israele e propone sanzioni ai ministri estremisti

Usa, giudice ordina espulsione leader proteste pro-Pal

Un giudice della Louisiana ha ordinato l'espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di rivelare informazioni sulla sua domanda di green card. Lo si legge dai documenti del tribunale depositati mercoledì.

Onu: "Le donne di Gaza costrette a partorire per strada"

