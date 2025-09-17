Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere

La Filcams-Cgil ha proclamato per venerdì lo sciopero di 4 ore. La categoria del terziario fa anche un appello al mondo delle imprese e della distribuzione: "Non vendere prodotti provenienti da Israele e interrompere ogni rapporto commerciale con aziende e istituzioni che sostengono direttamente o indirettamente l'occupazione e la guerra. È un atto concreto di responsabilità e coerenza, per non essere complici di chi alimenta violenza e oppressione". In parallelo è stata annunciata una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro, e sono state invitate le lavoratrici e i lavoratori "a scendere in piazza e a unirsi alle manifestazioni territoriali che chiedono la fine del massacro e il rispetto dei diritti umani”.