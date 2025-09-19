Gaza, veto Usa all'Onu su aiuti. Hamas: "Ostaggi moriranno". LIVE

Gli Usa hanno posto di nuovo il veto a una bozza di risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza dell'Onu che chiedeva a Israele di "revocare immediatamente e senza condizioni tutte le restrizioni all'ingresso di aiuti umanitari a Gaza". Gli ostaggi israeliani. "L'inizio dell'operazione criminale a Gaza City e la sua espansione significano che il nemico non otterrà un solo prigioniero, vivo o morto". Lo affermano le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas
Gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati. Il testo - che ha ottenuto 14 sì' e il solo no americano - chiede a Israele di "revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza" e di garantirne la distribuzione sicura e senza ostacoli. Chiede poi un "cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente" a Gaza, e il "rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas".
Wafa: "4 palestinesi, tra cui 2 bambini, uccisi a Gaza"
Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche. Due bambini sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda di famiglie sfollate a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza. Nella Striscia centrale, un uomo è stato ucciso e altri sono rimasti feriti quando aerei israeliani hanno bombardato i pressi della vecchia Moschea a Deir al-Balah. Un altro civile è stato ucciso in un attacco con droni a ovest del campo di Nuseirat.
Anp: "Sconcerto per veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza"
"Profondo rammarico e sconcerto per il veto degli Stati Uniti alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza, nonostante il sostegno unanime degli altri 14 membri del Consiglio". Li ha espressi Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente dell'Anp Abu Mazen. Lo riporta Wafa, l'agenzia palestinese. Abu Rudeineh ha sottolineato che la bozza di risoluzione aveva ricevuto un sostegno "schiacciante", con 14 paesi che chiedevano chiaramente un cessate il fuoco immediatto. "Gli Stati Uniti hanno scelto di bloccare la risoluzione usando il loro potere di veto", ha affermato. Il portavoce ha avvertito che il veto degli Stati Uniti invia un messaggio pericoloso, incoraggiando Israele a continuare a commettere crimini e a sfidare il diritto e la legittimità internazionali e ha esortato l'amministrazione statunitense a riconsiderare le proprie posizioni.
Gaza, perché Italia e Germania possono bloccare sanzioni Ue a Israele?
La Commissione indipendente delle Nazioni Unite ha diffuso un rapporto frutto di due anni di raccolta informazioni dopo il 7 ottobre 2023. Le prove includono testimonianze, report di agenzie e indagini giornalistiche indipendenti. Centrale il dato delle vittime: oltre 58mila morti verificati al luglio 2025, in gran parte donne e bambini. Il documento sarà discusso in ottobre all’Assemblea Generale.
Quali dati ha usato l'Onu per dichiarare un genocidio a Gaza
Hamas: "Con azione a Gaza City l'Idf non otterrà gli ostaggi"
Gli ostaggi israeliani "sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli. L'inizio dell'operazione criminale a Gaza City e la sua espansione significano che il nemico non otterrà un solo prigioniero, vivo o morto". Lo affermano le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, citate da Al Jazeera. "Il nemico sta entrando in una guerra di logoramento che gli costerà un numero aggiuntivo di morti e prigionieri catturati", hanno aggiunto. "Diciamo alla leadership nemica che Gaza non sarà un bersaglio facile per il vostro esercito".
Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no
