Quali dati ha usato l’Onu per dichiarare un genocidio a Gaza

La Commissione indipendente delle Nazioni Unite ha diffuso un rapporto frutto di due anni di raccolta informazioni dopo il 7 ottobre 2023. Le prove includono testimonianze, report di agenzie e indagini giornalistiche indipendenti. Centrale il dato delle vittime: oltre 58mila morti verificati al luglio 2025, in gran parte donne e bambini. Il documento sarà discusso in ottobre all’Assemblea Generale
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi