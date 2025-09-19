Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

In Puglia i presìdi si svolgono in tutte le province, ha annunciato la Cgil regionale. "Dobbiamo opporci alla logica della guerra - spiega la segretaria generale pugliese, Gigia Bucci - perché offende la dignità di ogni essere umano, l'occupazione di Gaza e la deportazione del popolo gazawi è un crimine riconosciuto dagli organismi internazionali". "Gli impegni che l'Europa e l'Italia hanno preso rispetto alla produzione di armi - prosegue - costringeranno i governi a un bagno di sangue per il reperimento delle risorse, e conosciamo la strada: si taglierà come già accade sulla sanità, sui servizi pubblici, sullo sviluppo". L'obiettivo è quindi chiedere al governo di porre fine alla "pavidità verso un sistema di sanzioni a Israele che pure l'Europa sembra deciso a varare, basta collaborazione commerciale e militare. Chi lo fa ha le mani sporche di sangue. Vogliamo rispetto dei diritti umani - dice Bucci - vogliamo la pace, vogliamo che le risorse vadano per la cooperazione tra i popoli e la qualità della vita e del lavoro". Le manifestazioni pugliesi sono in programma a Bari (piazza Prefettura, ore 18), Taranto (piazza Castello, ore 16.30), Foggia - (piazza Giordano, ore 18), Lecce (via Trinchese, ore 17), Barletta (giardini De Nittis, ore 18) e Brindisi (scalinata Virgiliana, ore 17.30).