Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

Introduzione
È la giornata dello stop proclamato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, secondo cui quello che sta succedendo a Gaza con "un'azione di vera e propria occupazione da parte del governo di Netanyahu è di una gravità senza precedenti. Il massacro, la deportazione del popolo palestinese va fermato, la logica della guerra e del riarmo è un pericolo. I governi sospendano ogni accordo, anche commerciale, con Israele finché non ferma il massacro".
Quello che devi sapere
Un presidio a Montecitorio
Per oggi la Cgil di Roma e del Lazio ha proclamato "uno sciopero regionale di 4 ore, da effettuarsi a fine di ogni turno di lavoro, per tutte le lavoratrici e i lavoratori dei settori privati (ad esclusione dei settori pubblici e privati soggetti agli obblighi della Legge n. 146/90). La mobilitazione nasce dall'urgenza di fermare l'invasione israeliana a Gaza e il genocidio del popolo palestinese. Chiamiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a partecipare e a rendere forte questa giornata di lotta e di solidarietà. L'appuntamento, a Roma, è a Piazza di Monte Citorio alle ore 15".
Lo stop in Puglia
In Puglia i presìdi si svolgono in tutte le province, ha annunciato la Cgil regionale. "Dobbiamo opporci alla logica della guerra - spiega la segretaria generale pugliese, Gigia Bucci - perché offende la dignità di ogni essere umano, l'occupazione di Gaza e la deportazione del popolo gazawi è un crimine riconosciuto dagli organismi internazionali". "Gli impegni che l'Europa e l'Italia hanno preso rispetto alla produzione di armi - prosegue - costringeranno i governi a un bagno di sangue per il reperimento delle risorse, e conosciamo la strada: si taglierà come già accade sulla sanità, sui servizi pubblici, sullo sviluppo". L'obiettivo è quindi chiedere al governo di porre fine alla "pavidità verso un sistema di sanzioni a Israele che pure l'Europa sembra deciso a varare, basta collaborazione commerciale e militare. Chi lo fa ha le mani sporche di sangue. Vogliamo rispetto dei diritti umani - dice Bucci - vogliamo la pace, vogliamo che le risorse vadano per la cooperazione tra i popoli e la qualità della vita e del lavoro". Le manifestazioni pugliesi sono in programma a Bari (piazza Prefettura, ore 18), Taranto (piazza Castello, ore 16.30), Foggia - (piazza Giordano, ore 18), Lecce (via Trinchese, ore 17), Barletta (giardini De Nittis, ore 18) e Brindisi (scalinata Virgiliana, ore 17.30).
"Blocchiamo il porto", tre iniziative ad Ancona per Gaza
Giornata di mobilitazione anche al porto di Ancona in solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza. Oggi alle 17.30 la Cigl ha convocato il presidio "Fermiamo le barbarie", alla banchina 1 del porto, al quale aderirà anche il candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, il dem Matteo Ricci, oltre a sigle come Arci, Anpi, Libera e Legambiente.
Lunedì 22 settembre invece lo scalo anconetano ospiterà due manifestazioni che si svolgeranno quasi in contemporanea. La prima, denominata "Blocchiamo tutto" e organizzata dal coordinamento Marche per la Palestina, dà appuntamento alle 16 al bar Zip di via Mattei. Da lì, secondo quanto annunciano gli organizzatori, si sfilerà in corteo per dimostrare solidarietà a Gaza e alla Global Sumud Flotilla, la flotta umanitaria di imbarcazioni diretta verso la Striscia con l'obiettivo di portare aiuti e fare pressione sui governi affinché fermino il massacro dei civili. Poco più tardi, alle 17.30, nell'ambito dello sciopero nazionale indetto dall'Unione sindacale di base (Usb), il sindacato e i centri sociali delle Marche si danno appuntamento davanti all'ingresso della Mole Vanvitelliana (lato Fiera della pesca) con l'obiettivo di "bloccare il porto di Ancona".