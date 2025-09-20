Guerra Israele, Idf: "Evacuate Gaza, useremo forza senza precedenti"

L'esercito israeliano ha avvertito che continuerà ad usare "una forza senza precedenti" a Gaza City, dove sta conducendo una massiccia offensiva "contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche", invitando di nuovo la popolazione ad evacuare verso il sud.

Intanto, gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati. Il testo - che ha ottenuto 14 sì e il solo no americano - chiede a Israele di "revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza" e di garantirne la distribuzione sicura e senza ostacoli. Chiede poi un "cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente" a Gaza, e il "rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas".

Le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, hanno dichiarato che gli ostaggi israeliani "sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli. L'inizio dell'operazione criminale a Gaza City e la sua espansione significano che il nemico non otterrà un solo prigioniero, vivo o morto".

Nel frattempo, la Global Sumud Flotilla ha annunciato la partenza di 42 barche da Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, dirette a Gaza per portare aiuti umanitari, insieme ad altre sei salpate dalla Grecia.

