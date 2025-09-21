Israele, prosegue l'assedio di Gaza City: 60 morti in 24 ore. LIVE

Prosegue senza sosta l'avanzata dell'Idf a Gaza City, accompagnata da "pesanti bombardamenti", mentre il bilancio delle vittime continua a crescere. Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo sulla città. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera. Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare oggi pomeriggio il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del Regno Unito
Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare oggi pomeriggio il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del Regno Unito. La decisione arriva dopo che il primo ministro, a luglio, aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe fatto questo passo a settembre, a meno che Israele non avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui l'accettazione di un cessate il fuoco a Gaza. Intanto Prosegue senza sosta l'avanzata dell'Idf a Gaza City, accompagnata da "pesanti bombardamenti", mentre il bilancio delle vittime continua a crescere.
Secondo il Ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane a Gaza City e nelle aree circostanti ha superato i 60 morti, con oltre 200 feriti.
L'Idf stima che più di mezzo milione di residenti, su un totale di circa un milione, abbiano già evacuato Gaza City.
Bbc: "Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina"
Keir Starmer dovrebbe annunciare il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del Regno Unito in una dichiarazione domenica pomeriggio. Lo rivela la Bbc. La decisione arriva dopo che il primo ministro, a luglio, aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe fatto questo passo a settembre, a meno che Israele non avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui l'accettazione di un cessate il fuoco a Gaza e l'impegno a un accordo di pace sostenibile a lungo termine che prevedesse una soluzione a due Stati.
Cina chiede "cessate il fuoco globale" a Gaza
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso al suo omologo marocchino, Nasser Bourita, l'urgenza di promuovere un "cessate il fuoco globale a Gaza" per porre fine il prima possibile all'"attuale catastrofe umanitaria", nel contesto dell'offensiva israeliana contro l'enclave palestinese. "I paesi che hanno un'influenza speciale su Israele devono assumersi seriamente le proprie responsabilità, e anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le agenzie umanitarie devono adempiere ai propri obblighi", ha dichiarato il ministro secondo quanto riportato Xinhua. I piani israeliani di prendere il controllo di Gaza City e accelerare l'invasione della Cisgiordania "violano gravemente le norme del diritto internazionale", ha insistito Wang, aggiungendo che tali azioni "mettono a repentaglio la 'soluzione dei due Stati' e minano direttamente la stabilità del Medio Oriente". "La storia ha ripetutamente dimostrato che la sicurezza deve essere condivisa. Nessun Paese può costruire la propria sicurezza sull'insicurezza di altri Paesi", ha osservato ancora il ministro, che ha anche chiesto di "raccogliere un maggiore consenso internazionale e di formare una posizione più unitaria" attorno alla "soluzione dei due Stati". Oltre 70 persone sono state uccise ieri negli attacchi dell'esercito israeliano nella Striscia, la maggior parte a Gaza City, secondo un bilancio delle vittime compilato negli obitori degli ospedali dai giornalisti di Gaza e condiviso su una piattaforma congiunta. Una commissione indipendente delle Nazioni Unite, relatori per i diritti umani, ong e un numero crescente di Paesi hanno definito l'offensiva militare israeliana contro l'enclave un genocidio, in cui sono già morti oltre 65.200 palestinesi, tra cui piu' di 19.000 bambini.
Gran Bretagna e Portogallo verso il riconoscimento dello Stato di Palestina
Regno Unito e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina, in vista dell'inizio, lunedì a New York, dell'Assemblea generale dell'Onu dove la 'soluzione dei due Stati' al conflitto israelo-palestinese sarà al centro del dibattito. Negli ultimi mesi, con l'intensificarsi dell'offensiva israeliana su Gaza innescata dall'attacco senza precedenti di Hamas del 2023, un numero crescente di alleati di Israele ha cambiato posizione nei suoi confronti. Si prevede che nei prossimi giorni saranno una decina le 10 nazioni che riconosceranno uno Stato palestinese, con i media britannici come la Bbc che riportano che il primo ministro Starmer annuncerà il cambio di politica oggi, nonostante la forte opposizione israeliana. Starmer aveva dichiarato a luglio che la Gran Bretagna avrebbe riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina se Israele non avesse adottato "misure sostanziali" verso un cessate il fuoco con Hamas entro la convocazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nei giorni scorsi anche il ministero degli Esteri portoghese ha annunciato che oggi avrebbe formalmente dichiarato il riconoscimento dello Stato di Palestina. Lisbona aveva già manifestato a luglio l'intenzione di farlo, citando "l'evoluzione estremamente preoccupante del conflitto", nonché la crisi umanitaria nella Striscia e le ripetute minacce di Israele di annettere territori palestinesi. Francia e Canada sono tra le altre nazioni occidentali che pianificano di riconoscere uno Stato palestinese alla riunione delle Nazioni Unite. Israele si è fermamente opposta a queste iniziative. L'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra, ha provocato la morte di 1.219 persone, la maggior parte delle quali civili, secondo un conteggio ufficiale dell'AFP. La campagna di rappresaglia di Israele ha ucciso almeno 65.208 persone, anche queste per lo più civili, secondo i dati del ministero della Salute di Gaza.
Raid di Israele su Gaza city, almeno 4 morti. 60 in 24 ore
Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell'aviazione israeliana su Gaza City. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il raid ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Secondo il Ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane a Gaza City e nelle aree circostanti ha superato i 60 morti, con oltre 200 feriti.