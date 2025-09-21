Israele, prosegue l'assedio di Gaza City: 60 morti in 24 ore. LIVE

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso al suo omologo marocchino, Nasser Bourita, l'urgenza di promuovere un "cessate il fuoco globale a Gaza" per porre fine il prima possibile all'"attuale catastrofe umanitaria", nel contesto dell'offensiva israeliana contro l'enclave palestinese. "I paesi che hanno un'influenza speciale su Israele devono assumersi seriamente le proprie responsabilità, e anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le agenzie umanitarie devono adempiere ai propri obblighi", ha dichiarato il ministro secondo quanto riportato Xinhua. I piani israeliani di prendere il controllo di Gaza City e accelerare l'invasione della Cisgiordania "violano gravemente le norme del diritto internazionale", ha insistito Wang, aggiungendo che tali azioni "mettono a repentaglio la 'soluzione dei due Stati' e minano direttamente la stabilità del Medio Oriente". "La storia ha ripetutamente dimostrato che la sicurezza deve essere condivisa. Nessun Paese può costruire la propria sicurezza sull'insicurezza di altri Paesi", ha osservato ancora il ministro, che ha anche chiesto di "raccogliere un maggiore consenso internazionale e di formare una posizione più unitaria" attorno alla "soluzione dei due Stati". Oltre 70 persone sono state uccise ieri negli attacchi dell'esercito israeliano nella Striscia, la maggior parte a Gaza City, secondo un bilancio delle vittime compilato negli obitori degli ospedali dai giornalisti di Gaza e condiviso su una piattaforma congiunta. Una commissione indipendente delle Nazioni Unite, relatori per i diritti umani, ong e un numero crescente di Paesi hanno definito l'offensiva militare israeliana contro l'enclave un genocidio, in cui sono già morti oltre 65.200 palestinesi, tra cui piu' di 19.000 bambini.