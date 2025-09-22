Uk, Canada e Australia riconoscono Palestina. Ira di Netanyahu. LIVE

Il Portogallo riconosce uno Stato palestinese, ha dichiarato oggi il ministro portoghese degli Esteri Paulo Rangel, seguendo il Regno Unito, il Canada e l'Australia, e precedendo altri Paesi che hanno annunciato la loro intenzione di farlo domani, tra cui la Francia. "Riconoscere lo Stato di Palestina è il compimento di una politica fondamentale, coerente e ampiamente accettata", ha dichiarato Rangel ai giornalisti a New York in vista dell'Assemblea Generale annuale delle Nazioni Unite che si apre domani. "Il Portogallo sostiene la soluzione dei due Stati come unica via per una pace giusta e duratura, una pace che promuova la coesistenza e le relazioni pacifiche tra Israele e Palestina", ha aggiunto.