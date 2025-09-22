Uk, Canada e Australia riconoscono Palestina. Ira di Netanyahu. LIVE

Guerra Israele, Uk, Canada e Australia riconoscono Stato Palestina. Ira di Netanyahu. LIVE
Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina alla vigilia dell'Assemblea generale dell'Onu. Sono oltre 150 i Paesi del mondo ad averlo fatto. La mossa provoca l'ira di Netanyahu: “Non ci sarà alcuno Stato palestinese, si mette in pericolo la stessa esistenza di Israele”. Ancora più dura la risposta dei ministri dell'ultradestra Ben Gvir e Miki Zohar che propongono di occupare per rappresaglia l'intera Cisgiordania. Dal Papa un nuovo monito per “Gaza martoriata”: “Porre fine alla violenza e all'esilio forzato”. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che “dal Capodanno ebraico arriva un invito contro la violenza e per una convivenza basata su rispetto, solidarietà e pace”. Oggi manifestazioni e cortei per Gaza in tutta Italia con lo slogan: “Blocchiamo tutto”.
Idf annuncia indagine su morte civili durante un raid in Libano
L'esercito israeliano afferma di aver avviato un'indagine dopo che un attacco aereo contro un agente di Hezbollah nel Libano meridionale ha causato la morte di diversi civili. Lo riferisce Times of Israel. Secondo l'esercito, l'attacco a Bint Jbeil ha ucciso un membro del gruppo terroristico libanese che "operava in un'area abitata da civili e in violazione degli accordi tra Israele e Libano". A seguito dell'attacco, "diversi [civili] non coinvolti sono stati uccisi", conferma l'esercito. "L'Idf si rammarica per qualsiasi danno arrecato ai civili non coinvolti e si adopera il più possibile per mitigare i danni subiti", afferma, aggiungendo che "l'incidente è oggetto di indagine".
Il Portogallo riconosce lo Stato di Palestina
Il Portogallo riconosce uno Stato palestinese, ha dichiarato oggi il ministro portoghese degli Esteri Paulo Rangel, seguendo il Regno Unito, il Canada e l'Australia, e precedendo altri Paesi che hanno annunciato la loro intenzione di farlo domani, tra cui la Francia. "Riconoscere lo Stato di Palestina è il compimento di una politica fondamentale, coerente e ampiamente accettata", ha dichiarato Rangel ai giornalisti a New York in vista dell'Assemblea Generale annuale delle Nazioni Unite che si apre domani. "Il Portogallo sostiene la soluzione dei due Stati come unica via per una pace giusta e duratura, una pace che promuova la coesistenza e le relazioni pacifiche tra Israele e Palestina", ha aggiunto.
Usa, riconoscimento Palestina degli alleati è simbolico
Gli Stati Uniti hanno definito una "puramente simbolico" il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. "Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena - ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riportato da Afp -. Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l'intera regione, possibili solo senza Hamas".