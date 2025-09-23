Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti. LIVE

Guerra Gaza, raid Idf nella Striscia: 37 morti. Macron riconosce stato di Palestina. LIVE
Lo riferisce l'emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l'artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco fa parte dell'offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città. "La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala
Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un'operazione militare israeliana. Lo riferisce l'emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l'artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell'ambito dell'offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città.
"La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala. "Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra", ha aggiunto. Dura la reazione di Usa e Israele. Per Trump è "un premio ad Hamas".
La premier Giorgia Meloni è atterrata a New York per l'assemblea generale dell'Onu, dove oggi parteciperà all'inizio dei lavori. Il suo intervento è previsto mercoledì sera.
Parigi-Riad: "Annessione Cisgiordania linea rossa, rilascio degli ostaggi priorità assoluta"
"Qualsiasi forma di annessione" della Cisgiordania a Israele è una linea rossa": è l'avvertimento lanciato a Israele da Francia e Arabia Saudita - che hanno promosso la conferenza all'Onu sul riconoscimento dello Stato palestinese - in una dichiarazione congiunta nella quale affermano che il rilascio di tutti gli ostaggi di Hamas a Gaza "è una priorità assoluta". "La situazione a Gaza continua a peggiorare con l'intensificarsi dell'offensiva di terra israeliana a Gaza city - denunciano Riad e Parigi - con i civili e gli ostaggi che pagano un prezzo ingiustificabile a causa della guerra in corso".
Assemblea generale Onu, Meloni a New York
La premier Giorgia Meloni è atterrata a New York per l'assemblea generale dell'Onu, dove oggi parteciperà all'inizio dei lavori. Il suo intervento è previsto mercoledì sera.
Macron riconosce lo stato di Palestina "nel nome della pace"
"La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala. "Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra", ha aggiunto.
Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti
Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un'operazione militare israeliana. Lo riferisce l'emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l'artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell'ambito dell'offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città.