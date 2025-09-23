Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti. LIVE

Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un'operazione militare israeliana. Lo riferisce l'emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l'artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell'ambito dell'offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città.

"La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala. "Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra", ha aggiunto. Dura la reazione di Usa e Israele. Per Trump è "un premio ad Hamas".

La premier Giorgia Meloni è atterrata a New York per l'assemblea generale dell'Onu, dove oggi parteciperà all'inizio dei lavori. Il suo intervento è previsto mercoledì sera.

