Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE

L'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla questa notte ha provocato danni a una delle imbarcazioni. A riferirlo è stata la referente italiana della missione umanitaria, Maria Elena Delia, in un post su Instagram. "La barca Zefiro è stata colpita e danneggiata", ha spiegato, "è stato distrutto un sostegno dell'albero". Al momento, ha raccontato, "siamo in acque internazionali vicino alla Grecia. Quello che sta accadendo è nella totale illegalità". Gli autori del raid "hanno attaccato con bombe sonore, danneggiato le barche e messo a rischio la vita delle persone", ha sottolineato. La Flotilla "ha già allertato la Farnesina", ha spiegato, "quello che sta accadendo è di una gravità senza precedenti".