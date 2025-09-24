Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE

Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE
Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, mentre era in navigazione in acque internazionali a sud di Creta verso Gaza. Bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato. Non risultano feriti. A bordo anche italiani. "Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è qui", dice Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. "Fatto di assoluta gravità, allertata la Farnesina".
in evidenza
Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, con bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato, in navigazione in acque internazionali a sud di Creta. Colpite alcune imbaracazioni, anche quella su cui viaggia Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione: "Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo", dice. Non risultano feriti. La spedizione umanitaria è diretta a Gaza. "E' un fatto di assoluta gravità, allertata la Farnesina".
Intanto Israele prosegue l’offensiva di terra a Gaza City: i media locali riportano la presenza di carri armati lungo la strada Shifa, nel quartiere Rimal di Gaza City, a circa 3 chilometri dal centro.
Gli approfondimenti:
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Colpita la Flotilla verso Gaza, il video delle esplosioni
Colpita e danneggiata un'altra imbarcazione della Flotilla
Colpita e danneggiata un'altra imbarcazione della Flotilla nelle acque internazionali a sud di Creta: si tratta di Morgana, barca sulla quale viaggia, fra gli altri, la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Danneggiata la vela principale, la randa. A bordo non risultano feriti.
Flotilla Gaza, referente Italia: danni a barca. Vite a rischio
L'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla questa notte ha provocato danni a una delle imbarcazioni. A riferirlo è stata la referente italiana della missione umanitaria, Maria Elena Delia, in un post su Instagram. "La barca Zefiro è stata colpita e danneggiata", ha spiegato, "è stato distrutto un sostegno dell'albero". Al momento, ha raccontato, "siamo in acque internazionali vicino alla Grecia. Quello che sta accadendo è nella totale illegalità". Gli autori del raid "hanno attaccato con bombe sonore, danneggiato le barche e messo a rischio la vita delle persone", ha sottolineato. La Flotilla "ha già allertato la Farnesina", ha spiegato, "quello che sta accadendo è di una gravità senza precedenti".
Tajani: Israele tuteli chi è a bordo
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela