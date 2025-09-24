Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE

live Mondo
©Ansa

Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, mentre era in navigazione in acque internazionali a sud di Creta verso Gaza. Bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato. Non risultano feriti. A bordo anche italiani. "Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è qui", dice Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. "Fatto di assoluta gravità, allertata la Farnesina".

in evidenza

Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, con bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato, in navigazione in acque internazionali a sud di Creta. Colpite alcune imbaracazioni, anche quella su cui viaggia Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione: "Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo", dice. Non risultano feriti. La spedizione umanitaria è diretta a Gaza. "E' un fatto di assoluta gravità, allertata la Farnesina".

Intanto Israele prosegue l’offensiva di terra a Gaza City: i media locali riportano la presenza di carri armati lungo la strada Shifa, nel quartiere Rimal di Gaza City, a circa 3 chilometri dal centro. 

Gli approfondimenti:

LIVE

Colpita la Flotilla verso Gaza, il video delle esplosioni

Colpita e danneggiata un'altra imbarcazione della Flotilla

Colpita e danneggiata un'altra imbarcazione della Flotilla nelle acque internazionali a sud di Creta: si tratta di Morgana, barca sulla quale viaggia, fra gli altri, la  portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Danneggiata la vela principale, la randa. A bordo non risultano feriti. 

Flotilla Gaza, referente Italia: danni a barca. Vite a rischio

L'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla questa notte ha provocato danni a una delle imbarcazioni. A riferirlo è stata la referente italiana della missione umanitaria, Maria Elena Delia, in un post su Instagram. "La barca Zefiro è stata colpita e danneggiata", ha spiegato, "è stato distrutto un sostegno dell'albero". Al momento, ha raccontato, "siamo in acque internazionali vicino alla Grecia. Quello che sta accadendo è nella totale illegalità". Gli autori del raid "hanno attaccato con bombe sonore, danneggiato le barche e messo a rischio la vita delle persone", ha sottolineato. La Flotilla "ha già allertato la Farnesina", ha spiegato, "quello che sta accadendo è di una gravità senza precedenti".

Tajani: Israele tuteli chi è a bordo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela

Mondo: Ultime notizie

Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE

live Mondo

Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, mentre era in...

Trump: "Paesi Nato abbattano jet russi che sconfinano"

Mondo

"Zelensky sta combattendo con tutte le sue forze”, ha detto Trump a margine dell’Assemblea Onu,...

Gaza, Hamas a Trump: "Mai stati ostacolo al cessate il fuoco"

Mondo

Media nella Striscia riferiscono della presenza dei carri armati israeliani lungo la strada Shifa...

Assemblea Onu, Guterres: "Principi Nazioni Unite sono sotto assedio"

Mondo

A New York si è aperta la Settimana ad Alto Livello dell’80esima sessione dell'Assemblea Generale...

Meloni: "Riconoscere Palestina solo con ostaggi liberi e Hamas fuori"

Mondo

Sulla Palestina, spiega la presidente del Consiglio, "dobbiamo capire quali sono le priorità. Io...

Mondo: I più letti