Meloni: "Riconoscere Palestina solo con ostaggi liberi e Hamas fuori"

La premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea generale dell'Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas da Gaza. Meloni ha auspicato che anche l'opposizione la sostenga. "La pressione politica va fatta su Hamas", ha detto la presidente del Consiglio, che dice di condividere gran parte del dicorso di Trump all'Onu, precisando però: "L'Ue non è ambigua, l'Occidente deve essere unito".

Convergenze con Trump

"Ho condiviso molte cose che ha detto Trump nel suo intervento. Ho condiviso quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sul Green Deal. Ho condiviso anche alcuni passaggi sul fatto che gli organismi multilaterali per lavorare bene e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo, chiaramente devono sapere anche rivedere quello che non funziona", ha spiegato ancora Meloni rispetto all'intervento del presidente degli Stati Uniti.