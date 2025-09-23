New York, al via l’Assemblea Generale Onu. Attesa per Trump e Meloni

Introduzione
A New York si è aperta la Settimana ad Alto Livello dell’80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che fino a lunedì prossimo vedrà alternarsi sul podio del Palazzo di Vetro tutti i principali leader mondiali. In un contesto contrassegnato da una profonda crisi di liquidità, anche a causa dei mancati contributi al bilancio Onu da parte degli Usa, come da tradizione decennale, il primo a parlare, dopo il segretario generale dell'Onu e la presidente dell'Assembra Generale, sarà il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, seguito dal capo della Casa Bianca, Donald Trump, in qualità di Paese ospitante
Quello che devi sapere
Il programma di Trump
Nelle scorse ore Donald Trump è arrivato a New York per intervenire all'Assemblea Generale dell’Onu. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che il presidente Usa avrà incontri bilaterali con Zelensky e Von der Leyen. A margine vedrà anche il presidente argentino Javier Milei e il segretario generale dell’Onu António Guterres. È inoltre previsto un vertice congiunto con i leader di Qatar, Arabia Saudita, Indonesia, Turchia, Pakistan, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Oltre ai colloqui, Trump pronuncerà nella mattinata un "importante discorso per celebrare il rinnovato vigore dell’America nel mondo" e in serata parteciperà a un ricevimento con i capi di Stato e di governo presenti all’Onu. Quanto alla questione Gaza, Leavitt, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha ricordato che Trump si è detto contrario alle decisioni di vari Paesi di riconoscere lo Stato di Palestina, giudicandole controproducenti.
Il dibattito generale
Alle 15 ora italiana prenderà il via il Dibattito Generale e, nel corso della giornata, si terranno due riunioni del Consiglio di Sicurezza, una su Gaza e l'altra sull'Ucraina. Il Dibattito Generale costituisce tradizionalmente l'evento centrale della Settimana ad Alto Livello. Il tema scelto dalla neo-eletta presidente dell'Assemblea Generale, l'ex ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”. Tra le grandi questioni di attualità internazionale che domineranno prevedibilmente il Dibattito Generale spicca, oltre a Gaza, anche la crisi in Ucraina, con l'atteso incontro a margine tra il segretario di Stato Marco Rubio ed il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov
Gli interventi di oggi e domani
Tra gli interventi più attesi di oggi, oltre a quello di Trump, ci saranno quelli del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e dei leader di Giordania, Egitto e Qatar. L'emirato è stato teatro nelle scorse settimane di un raid aereo israeliano che ha preso di mira la leadership di Hamas a Doha. Parleranno poi il presidente francese, Emmanuel Macron, e quello polacco, Karol Nawrocki, il cui Paese è stato di recente al centro delle cronache internazionale per la violazione del suo spazio aereo ad opera di presunti droni russi. Mercoledì sarà la volta del leader ucraino Volodymyr Zelensky, che a margine dell'Assemblea dovrebbe incontrare Trump, mentre sembrano affievolirsi le speranze di organizzare un faccia a faccia con Putin. Nella notte tra mercoledì e giovedì (ora italiana) è previsto l’intervento della premier Giorgia Meloni, atterrata questa notte a New York. Giovedì invece ci sarà il discorso in video-collegamento del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, a cui gli Stati Uniti hanno negato il visto d'ingresso, mentre il giorno successivo sarà il turno del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, del premier cinese Li Qiang e del capo del governo capo del governo britannico, Keir Starmer
Conferenza su Gaza
Alcuni eventi di alto livello si sono tenuti già a New York. Tra questi la Conferenza sulla 'risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione dei due Stati, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. L'evento è stato caratterizzato dal riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte della Francia e di altri Paesi, tra cui Andorra, Australia, Belgio, Canada, Lussemburgo, Portogallo, Malta, Regno Unito, San Marino.
La posizione italiana
Per l'Italia ha parlato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che, sottolineando come "la situazione umanitaria a Gaza" sia "catastrofica", ha ricordato che "la nostra posizione è chiara. L'Italia è contraria all'occupazione della Striscia di Gaza e a qualsiasi idea di trasferimento della sua popolazione". "Deploriamo la decisione del governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania", ha dichiarato ancora, per poi aggiungere: "Condanniamo inoltre con la massima fermezza i recenti attacchi terroristici compiuti da Hamas contro la popolazione civile israeliana a Gerusalemme”. Il titolare della Farnesina ha poi sottolineato che "non deve esserci futuro per Hamas a Gaza". "Un futuro pacifico per la regione deve iniziare con una Gaza libera da Hamas e riunificata con la Cisgiordania, sotto un'Autorità palestinese rafforzata e riformata", ha aggiunto, per poi sottolineare che "è fondamentale soddisfare le esigenze di sicurezza di israeliani e palestinesi”.
Il tema Iran
Grande rilevanza anche alla questione del programma nucleare iraniano e lo 'snap back' delle sanzioni Onu contro la Repubblica islamica, che torneranno in vigore alla mezzanotte del 28 settembre se nei prossimi giorni non si raggiungerà una nuova intesa diplomatica con Teheran. Centrale sarà anche l'attenzione sul continente africano. Oltre a possibili riunioni sul tema Libia, Sant'Egidio organizza un evento con il presidente della Repubblica Centrafricana il 24 settembre. Non mancheranno inoltre la tradizionale riunione sui Balcani occidentali ospitata dall'Italia,e gli appuntamenti a livello ministeriale Cae, G7 e G20
Il successore di Guterres
Sullo sfondo delle discussioni a New York potrebbe emergere anche il tema della scelta del prossimo segretario generale delle Nazioni Unite considerato che il mandato di Antonio Guterres scade il 31 dicembre 2026 e che il processo di selezione inizia tipicamente un anno prima della scadenza del mandato. All'incarico ambiscono diversi candidati di peso dell'America Latina e Caraibi, gruppo regionale cui spetta esprimere il prossimo segretario generale
Il progetto di riforma dell’Onu
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite celebra l'ottantesimo anniversario dell'Onu. Una ricorrenza che il segretario generale António Guterres ha voluto legare al progetto di riforma "UN80", puntando a ripensare la struttura delle Nazioni Unite e renderla più agile, meno costosa e più capace di fronteggiare le sfide globali. In questo quadro, si inserisce anche il tema della riforma più generale della governance del Palazzo di Vetro. L’Italia ribadirà l'adesione ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e il sostegno al processo di riforma in corso che, hanno sottolineato fonti italiane, è essenziale per rendere le istituzioni dell'Onu meno burocratiche, più snelle e orientate alla concreta gestione delle sfide comuni. Roma aderisce al Gruppo "Uniting for Consensus", coalizione di nazioni che – hanno ricordato sempre fonti italiane – propone di rendere il Consiglio di sicurezza più democratico, trasparente, inclusivo e rappresentativo, in particolare dell'Africa e delle nazioni del Sud del mondo. Per la coalizione, la creazione di nuovi seggi permanenti ostacolerebbe il raggiungimento di questi obiettivi
New York blindata
Circa 150 tra capi di Stato e di governo, ministri degli esteri e relativi staff stanno confluendo su Midtown Manhattan. Non ci sono al momento minacce credibili specifiche rivolte contro l’Assemblea Generale, ma numerosi isolati sono blindati da migliaia di agenti della polizia di New York e dal Secret Service, mentre dall'alto elicotteri e un esercito di droni vigilano sul "quadrilatero rosso" che dall'East River arriva fino a Madison Avenue e dalla 34esima al ponte della 59esima: l'operazione di "situational awareness" serve a capire in tempo reale cosa succede nella città soprattutto attorno al quartier generale delle Nazioni Unite. "È una delle più vaste e complesse operazioni mai dispiegate nella storia", ha detto la capo della polizia Jessica Tisch facendo osservare che quest'anno il livello di allerta è particolarmente alto per la coincidenza dell’Assemblea Generale, che offre l'opportunità, fuori dai cancelli del Palazzo di Vetro, di organizzare proteste pro-Pal, con le feste ebraiche di Rosh Hashanah e le tensioni negli Usa seguite all'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Diverse le manifestazioni pro-Gaza in programma.
