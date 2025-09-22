Milano, scontri in Stazione Centrale durante corteo per Gaza. FOTO

Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO
Un gruppo di manifestanti ha tentato l'assalto alla galleria delle Carrozze. Dopo circa due ore sono stati di fatto sgomberati dalle forze dell'ordine, con un fitto lancio di lacrimogeni. Le tensioni si sono spostate in via Vittor Pisani
- Scontri a Milano durante la manifestazione per la Striscia di Gaza. Le tensioni maggiori sono scoppiate nella galleria delle Carrozze della Stazione Centrale, meta finale del corteo
- Una parte dei manifestanti ha utilizzato cartelli stradali e transenne per rompere i vetri della Stazione e farvi irruzione. Altri hanno lanciato oggetti e parti di impalcature verso la polizia
- Dopo circa due ore, con un fitto lancio di lacrimogeni, la Polizia è riuscita di fatto a sgomberare i manifestanti più violenti
- I manifestanti sono così stati costretti a lasciare gli ingressi dello scalo ferroviario, spinti verso via Vittor Pisani, il lungo viale che collega la stazione con piazza della Repubblica, in direzione di via Turati
- Le tensioni si sono spostate quindi fuori dalla Stazione. I partecipanti alla manifestazione hanno reagito con un lancio di pietre fermando l'avanzata di quattro camionette della Polizia, costruendo barricate con bidoni della spazzatura, biciclette e altri strumenti di fortuna in via Vittor Pisani