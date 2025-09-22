Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO

Cronaca fotogallery
7 foto
©Ansa

Un gruppo di manifestanti ha tentato l'assalto alla galleria delle Carrozze. Dopo circa due ore sono stati di fatto sgomberati dalle forze dell'ordine, con un fitto lancio di lacrimogeni. Le tensioni si sono spostate in via Vittor Pisani

Cronaca: Ultime Gallery

Milano, scontri in Stazione Centrale durante corteo per Gaza. FOTO

Cronaca

Un gruppo di manifestanti ha tentato l'assalto alla galleria delle Carrozze. Dopo circa due...

6 foto

Le prime pagine dei quotidiani del 22 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta alla...

16 foto

Pontida, il raduno del popolo leghista in 10 fotografie

Cronaca

Bandiere di Israele e cartelli che inneggiano a Bolsonaro libero. Barbe verdi e cappellini con la...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre: rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali le tensioni tra Nato e Russia, con Trump che progetta di tagliare...

15 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali l'allarme lanciato dall'Estonia: "Tre jet russi hanno invaso il nostro...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Sciopero generale per Gaza, scontri a Milano e Marghera. DIRETTA

    live Cronaca

    Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno...

    Maltempo, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino

    Cronaca

    Nel capoluogo lombardo disagi soprattutto in zona Niguarda. Evacuata una scuola. Alto anche il...

    Ginnastica ritmica, Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti

    Cronaca

    L'ex direttrice tecnica dell'Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio, a Monza, è...