Flotilla sotto attacco, portavoce a Sky TG24: "Droni su nostre barche"

"Noi stiamo bene, tutte le persone a bordo delle imbaracazioni sono illese". Queste le parole rilasciate a Sky TG24 da Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, dopo gli attacchi subiti dalla flotta diretta verso Gaza durante la scorsa notte. "Abbiamo iniziato a vedere un movimento molto intenso di droni vicino alle barche. Ad un certo punto hanno iniziato ad attaccare: prima gettando materiali da noi non identificati, ma urticanti. E poi hanno cominciato proprio con le bombe sonore. I droni quindi si sono gettati sugli alberi delle nostre barche con l'intento di danneggiarle, riuscendoci", ha raccontato la portavoce.

Flotilla: "Attacco all'Italia, il governo intervenga"

"Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. E' stato come un attacco ai tre Paesi. E' un episodio molto grave, che crea un precedente. Ci auguriamo che la politica intervenga", ha dichiarato inoltre Delia. "Siamo stati attaccati da almeno quindici droni. Sono 4/5 le barche danneggiate, tra cui la nostra, e non potranno più navigare a vela".