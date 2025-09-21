Regno Unito, Australia e Canada annunciano riconoscimento Palestina

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Lo hanno annunciato oggi il premier britannico Keith Starmer, il primo ministro australiano Anthony Albanese e l'omologo canadese Mark Carney in rapida successione (GUERRA ISRAELE--HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). In una nota, il leader australiano Albanese, ripreso da Sky News, ha affermato che la mossa rientra in uno "sforzo internazionale coordinato" con Canada e Regno Unito. "Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", ha dichiarato da parte sua il premier britannico Keir Starmer su X.