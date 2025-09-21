Regno Unito, Australia e Canada annunciano riconoscimento Palestina

Il primo ministro australiano Albanese ha detto che la mossa rientra in uno "sforzo internazionale coordinato". "Oggi, per ravvivare la speranza di pace di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", ha aggiunto da parte sua il leader britannico Starmer su X
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Lo hanno annunciato oggi il premier britannico Keith Starmer, il primo ministro australiano Anthony Albanese e l'omologo canadese Mark Carney in rapida successione (GUERRA ISRAELE--HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). In una nota, il leader australiano Albanese, ripreso da Sky News, ha affermato che la mossa rientra in uno "sforzo internazionale coordinato" con Canada e Regno Unito. "Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", ha dichiarato da parte sua il premier britannico Keir Starmer su X.
Oltre 150 i membri delle Nazioni Unite favorevoli al riconoscimento
Con queste tre adesioni salgono a oltre 150 i membri delle Nazioni Unite che hanno assunto questa posizione. Tra loro non ci sono l'Italia, gli Stati Uniti e la Germania. "Uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele", ha indirettamente risposto Netanyahu, che ha promesso di "combattere gli appelli alla creazione di uno Stato palestinese davanti all'Onu". Lo scorso anno, l'Assemblea dell'Onu ha votato una risoluzione affermando che la Palestina è "qualificata a diventare Stato membro" con 143 voti a favore, 25 astenuti (Italia compresa) e nove contrari, tra cui gli Usa. Washington, così come Roma, mantiene comunque relazioni diplomatiche con l'Autorità nazionale palestinese.
