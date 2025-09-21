Regno Unito, Australia e Canada annunciano riconoscimento Palestina

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Regno Unito, Australia e Canada annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina

Mondo

Il primo ministro australiano Albanese ha detto che la mossa rientra in uno "sforzo internazionale coordinato". "Oggi, per ravvivare la speranza di pace di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", ha aggiunto da parte sua il leader britannico Starmer su X

ascolta articolo

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Lo hanno annunciato oggi il premier britannico Keith Starmer, il primo ministro australiano Anthony Albanese e l'omologo canadese Mark Carney in rapida successione (GUERRA ISRAELE--HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). In una nota, il leader australiano Albanese, ripreso da Sky News, ha affermato che la mossa rientra in uno "sforzo internazionale coordinato" con Canada e Regno Unito.  "Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", ha dichiarato da parte sua il premier britannico Keir Starmer su X. 

Oltre 150 i membri delle Nazioni Unite favorevoli al riconoscimento

Con queste tre adesioni salgono a oltre 150 i membri delle Nazioni Unite che hanno assunto questa posizione. Tra loro non ci sono l'Italia, gli Stati Uniti e la Germania. "Uno Stato palestinese metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele", ha indirettamente risposto Netanyahu, che ha promesso di "combattere gli appelli alla creazione di uno Stato palestinese davanti all'Onu". Lo scorso anno, l'Assemblea dell'Onu ha votato una risoluzione affermando che la Palestina è "qualificata a diventare Stato membro" con 143 voti a favore, 25 astenuti (Italia compresa) e nove contrari, tra cui gli Usa. Washington, così come Roma, mantiene comunque relazioni diplomatiche con l'Autorità nazionale palestinese.

Studenti con slogan e bandiere della Palestina durante la manifestazione di protesta contro il genocidio a Gaza durante le celebrazioni per i 90 anni della costruzione della citta universitaria La Sapienza, Roma, 12 giugno 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Approfondimento

Stato Palestinese, ecco quali Paesi lo riconoscono ufficialmente
FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/9
Mondo

Gaza, perché Italia e Germania possono bloccare sanzioni Ue a Israele?

La Commissione Ue ha avanzato diverse proposte per fare pressioni su Israele in risposta all'offensiva a Gaza City. Tra queste c'è la sospensione degli accordi commerciali di favore tra Ue e Israele. Per diventare realtà serve però che il voto dei Paesi membri sul tema raggiunga la maggioranza qualificata: per Roma e Berlino sarebbe facile bloccarla. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 17 settembre

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono Stato di Palestina. LIVE

live Mondo

Lo hanno annunciato il premier britannico Starmer, il primo ministro australiano Anthony Albanese...

Cremlino: "Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta". LIVE

live Mondo

 Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Intanto il presidente Usa Trump si dice...

Stato Palestinese, ecco quali Paesi lo riconoscono ufficialmente

Mondo

Nell’estate del 2025 diversi Paesi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e hanno...

Studenti con slogan e bandiere della Palestina durante la manifestazione di protesta contro il genocidio a Gaza durante le celebrazioni per i 90 anni della costruzione della citta universitaria La Sapienza, Roma, 12 giugno 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Regno Unito, Australia e Canada annunciano riconoscimento Palestina

Mondo

Il primo ministro australiano Albanese ha detto che la mossa rientra in uno "sforzo...

Kirk, la vedova: “Porto ciondolo con suo sangue, morte piano di Dio”

Mondo

In un'intervista al New York Times Erika Kirk aveva inoltre implorato il marito di usare il...

Mondo: I più letti