Milano, in Stazione Centrale scontri tra manifestanti e polizia. VIDEO

Tensione nella galleria della Carrozze alla stazione centrale di Milano. Parte dei manifestanti del corteo pro Gaza ha lanciato oggetti e parti di impalcature verso la polizia. Chiusi i cancelli di ingresso della stazione

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: IL LIVEBLOG

La forze dell'ordine sono riuscite a respingere e fare uscire i manifestanti dalla Galleria delle Carrozze della stazione Centrale di Milano. Gli scontri si sono dunque spostati in piazza Duca d'Aosta, dove le persone che protestano stanno scagliando transenne contro lo schieramento di forze dell'ordine urlando "assassini".  Nel videosi vedono gli scontri nella galleria della Carrozze, dove parte dei manifestanti del corteo pro Gaza ha lanciato oggetti e parti di impalcature verso la polizia che ha cercato di respingerli con cariche di alleggerimento e ha chiuso i cancelli di ingresso della stazione. I giovani avevano in precedenza tentato l'accesso dalla fermata dellla metropolitana, bloccati sulle scale mobili a manganellate dai poliziotti. Sono stati sparati numerosi fumogeni

