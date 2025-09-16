Esplora tutte le offerte Sky
Israele attacca Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Contrari all'offensiva, rischi per civili"

Mondo

Il ministro degli Esteri, ospite a Start, commenta l'attacco dell'Idf a Gaza City: "Siamo contrari per i rischi che corre la popolazione civile, non certo per Hamas che usa gli ostaggi come scudi umani. Ora bisogna accelerare i tempi per un cessate il fuoco. Non sarà facile arrivare a una soluzione, ma dobbiamo farlo"

"Abbiamo sempre detto che siamo contrari all'offensiva su Gaza". Lo ha detto ai microfoni di Sky TG24, durante il programma Start, il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispetto all'attacco che l'Idf sta portando avanti in queste ore su Gaza City (FOTO). "Siamo contrari per i rischi che correva la popolazione civile, non certo per Hamas che usa gli ostaggi come scudi umani, come siamo contrari all'occupazione di parte della Cisgiordania. Ora bisogna accelerare i tempi per un cessate il fuoco. Non sarà facile arrivare a una soluzione, ma bisogna trovare un modo. Noi condividiamo la soluzione dei Paesi arabi e dell'Egitto per il dopo guerra". 

E su eventuali sanzioni a Israele, Tajani spiega: "Aspettiamo le proposte dell'Ue e valuteremo. Dobbiamo infliggere sanzioni più dure ai coloni, specie quelli più violenti". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DA GAZA)

