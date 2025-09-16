Il Lussemburgo riconoscerà lo Stato di Palestina

Mondo

Nella tarda serata di lunedì è iniziato l'attacco di terra a Gaza: i carri armati sono già entrati nella principale città della Striscia. Secondo alcune fonti ci sono stati “37 attacchi in 20 minuti” e si sono registrate potenti esplosioni. Netanyahu: 'Al via operazione intensiva'. Idf: 'Abbiamo iniziato a distruggere siti di Hamas'. Ieri centinaia di mezzi corazzati e bulldozer si erano radunati lungo il confine. Migliaia di persone in fuga