Il Lussemburgo riconoscerà lo Stato di Palestina

Il ministro degli Esteri Xavier Bettel ha confermato le dichiarazioni rilasciate ieri dal primo ministro Luc Frieden
Il Lussemburgo intende unirsi ai paesi che riconoscono lo Stato di Palestina in un incontro a New York la prossima settimana. Al suo arrivo a una riunione dell'Unione europea a Bruxelles, il ministro degli Esteri Xavier Bettel ha confermato le dichiarazioni rilasciate il giorno prima dal primo ministro Luc Frieden, a seguito di un incontro a porte chiuse con i membri della Commissione Affari Esteri del Granducato.
La soluzione dei due Stati
I due leader hanno addossato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al movimento islamista palestinese Hamas la responsabilità di opporsi alla soluzione dei due Stati, sullo sfondo del drammatico conflitto a Gaza, dove imperversa la carestia. Ciononostante, "siamo convinti che una soluzione dei due Stati possa portare una pace duratura nella regione", ha dichiarato Frieden. "Non accadrà dall'oggi al domani", ma un movimento dimostra che questa soluzione "è ancora attuale", ha affermato il leader cristiano-sociale. "Per questo motivo il governo lussemburghese intende unirsi a coloro che riconoscono lo Stato di Palestina alla conferenza dei due Stati che si terrà la prossima settimana", ha aggiunto.
L'assemblea generale delle Nazioni Unite
Dopo Francia e Arabia Saudita, che hanno proposto un testo in tal senso, diversi paesi hanno annunciato la loro intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il processo è visto come un ulteriore mezzo per esercitare pressione su Israele affinché ponga fine alla guerra a Gaza.
