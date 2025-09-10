Attacco Israele a Doha, perché i leader di Hamas si trovano in Qatar

Doha ha ospitato almeno cinque importanti round di negoziati indiretti tra Israele e Hamas, oltre a molteplici contatti diplomatici rilevanti per un cessate il fuoco definitivo. Nell'agosto 2024, i negoziati erano sul punto di concretizzarsi in un accordo e dopo il fallimento di quell'iniziativa, il Qatar si è temporaneamente ritirato dalla mediazione e si è persino parlato di espellere i funzionari di Hamas residenti nel Paese. Tuttavia, è tornato a facilitare i contatti indiretti tra Hamas e Israele, tanto che il governo di Benjamin Netanyahu ha pubblicamente riconosciuto il ruolo fondamentale dell’emirato come mediatore, anche se alcuni membri del gabinetto ritengono che Doha stia facendo un "doppio gioco" facendo troppe concessioni ad Hamas. Intanto dopo l’attacco di ieri il Qatar ha rinviato i negoziati in data da decidere.

