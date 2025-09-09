La flottiglia salpata per Gaza colpita da un drone nella notte. LIVE

Guerra Israele, drone colpisce una delle imbarcazioni della Flotilla diretta a Gaza. LIVE
L'organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che "confermano l'attacco di un drone" stanotte contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza. Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. Torna il terrore a Gerusalemme: 6 persone sono state uccise e diverse altre ferite da due terroristi che hanno sparato su un bus, per poi venir uccisi dalle Idf
in evidenza
L'organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che "confermano l'attacco di un drone" stanotte contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza in acque tunisine, a Sidi Bou Said. Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che all'improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata; poi il panico sulla nave, con un'altra persona che grida "incendio, incendio" e la prima che dice "siamo stati colpiti". Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro.
Torna il terrore a Gerusalemme: 6 persone sono state uccise e diverse altre ferite da due terroristi che hanno sparato su un bus, per poi venir uccisi dalle Idf. Provenivano da villaggi palestinesi nei pressi della Città santa. Hamas li celebra come "eroi". Katz annuncia "conseguenze gravi e di vasta portata". Tra le vittime anche una donna d'origine argentina.
