Global Sumud Flotilla per Gaza, anche 4 politici italiani a bordo

Global Sumud Flotilla per Gaza, anche quattro politici italiani a bordo

Si uniscono alla missione per portare aiuti al popolo palestinese e rompere il blocco navale imposto da Israele l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, il deputato Arturo Scotto del Pd, l'europarlamentare del Pd Annalisa Corrado e il senatore del M5s Marco Croatti

Ci saranno anche quattro parlamentari italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese e rompere il blocco navale imposto da Israele. A renderlo noto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5s.  "Annuncio che con noi partirà l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e tre esponenti di altri due partiti, il deputato Arturo Scotto del Pd, l'europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, il senatore del M5s Marco Croatti. Hanno deciso di mettere i loro corpi. Immaginate quanto questo sia importante" ha dichiarato la portavoce. 

Le imbarcazioni partiranno il 7 settembre

Dopo che "cinque barche sono partite dalla Liguria" "altre imbarcazioni partiranno il 7 di settembre e non più il 4",  ha annunciato Delia. "E' la più grande missione umanitaria che cerca di rompere un assedio", ha aggiunto Benedetta Scuderi, in sala con la kefiah, parlando della Flotilla. Presente alla conferenza stampa anche Laura Boldrini. "Vogliamo rompere l'assedio e portare aiuti umanitari", ha dichiarato l'ex numero uno della Camera, ricordando che "il governo italiano si sta macchiando di complicità con il genocidio". "E' delirante come ha fatto il ministro israeliano dichiarare che considereranno terroristi i militanti in viaggio", ha detto ancora Boldrini, parlando di una missione "umanitaria ma anche rischiosa e anche per questo non vi lasceremo soli".

 

Elly Schlein: "La missione ha il sostegno del Pd"

Il sostegno alla missione è arrivato anche dalla leader del Pd Elly Schlein. "Flotilla è una missione  che ha il nostro pieno sostegno e che il Partito Democratico sosterrà concretamente anche con la partecipazione di due parlamentari a

bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto".

Sumud Flotilla riparte verso Gaza dopo rientro per vento
Anti-riot policemen face protesters at the end of a march in support of Gaza and Palestinian people at Venice Lido during the 82nd Venice International Film Festival, on August 30, 2025.
Corteo Pro Pal a Venezia, migliaia di manifestanti per Gaza. FOTO

Grande affluenza alla manifestazione per la Palestina. Gli organizzatori: 'Siamo oltre 5mila'. Attivisti, artisti e cittadini sono arrivati fino al Palazzo del Cinema, dove è attualmente in corso la Mostra del Cinema

