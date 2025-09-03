Global Sumud Flotilla, come seguire in tempo reale la missione

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa umanitaria e non violenta per Gaza. Alla missione aderiscono volontari e associazioni non governative, con l'obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele all'accesso via mare alla Striscia e portare aiuti alla popolazione palestinese. Il piano è quello di raggiungere il porto di Gaza e consegnare direttamente gli aiuti umanitari, tentando anche di aprire un corridoio stabile per garantire rifornimenti essenziali ai civili. “Siamo una coalizione di persone comuni – organizzatori, operatori umanitari, medici, artisti, sacerdoti, avvocati e marinai – che credono nella dignità umana e nel potere dell'azione nonviolenta”, hanno detto gli organizzatori.

