Global Sumud Flotilla, come seguire in tempo reale la missione

Introduzione
Le navi della missione Global Sumud Flotilla sono ripartite alla volta di Gaza. La missione umanitaria, che punta a consegnare aiuti alla popolazione palestinese rompendo il blocco israeliano sulla Striscia, è composta da decine di imbarcazioni con a bordo operatori e volontari provenienti da 44 Paesi, tra cui anche l'attivista Greta Thunberg.
Dopo essere stata costretta a rientrare a Barcellona per le condizioni avverse del mare, la Flotilla è salpata nuovamente dal porto catalano. Dopo le prime partenze dalla città spagnola e da Genova, il 4 settembre salperà un nuovo gruppo anche da Tunisi, dove circa 300 tunisini e oltre 6 mila attivisti si sono mobilitati complessivamente per la flotta. Ma in che modo è possibile seguire in tempo reale il viaggio della Global Sumud Flotilla? Ecco tutti i dettagli
Quello che devi sapere
Che cosa è la Global Sumud Flotilla
La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa umanitaria e non violenta per Gaza. Alla missione aderiscono volontari e associazioni non governative, con l'obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele all'accesso via mare alla Striscia e portare aiuti alla popolazione palestinese. Il piano è quello di raggiungere il porto di Gaza e consegnare direttamente gli aiuti umanitari, tentando anche di aprire un corridoio stabile per garantire rifornimenti essenziali ai civili. “Siamo una coalizione di persone comuni – organizzatori, operatori umanitari, medici, artisti, sacerdoti, avvocati e marinai – che credono nella dignità umana e nel potere dell'azione nonviolenta”, hanno detto gli organizzatori.
Per approfondire:
Global Sumud Flotilla, cos'è la flotta internazionale a sostegno della popolazione di Gaza
In missione anche Greta Thunberg
Tra i partecipanti alla missione, anche l'attivista svedese Greta Thunberg. "Il 31 agosto lanceremo il più grande tentativo di sempre per rompere l'illegale blocco israeliano su Gaza", aveva scritto Thunberg in un post social annunciando la sua partecipazione alla Flotilla. Tra i volontari, anche l'attrice americana Susan Sarandon, il collega svedese Gustaf Skarsgard e l'attore irlandese Liam Cunningham
Seguire la Flotilla in tempo reale
La Global Sumud Flotilla ha deciso di documentare il viaggio attraverso un sistema di tracciamento avanzato, che consente di monitorare in tempo reale sulla mappa gli spostamenti della flottiglia. Realizzato in collaborazione con Forensic Architecture, lo strumento “svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza delle persone a bordo, mantenere la trasparenza sulla posizione della nave e ritenere i potenziali aggressori responsabili delle loro azioni”, hanno sottolineato gli attivisti
Il sistema di localizzazione live
“Le flottiglie del passato hanno dovuto affrontare violenti raid, detenzioni illegali e l'ostruzione di missioni umanitarie. In questo contesto, il tracker non è semplicemente uno strumento di navigazione; è una forma di protezione”, hanno spiegato gli attivisti della Flotilla. Trasmettendo costantemente la propria posizione, il tracker "consente a sostenitori, giornalisti, osservatori legali e organizzazioni per i diritti umani in tutto il mondo di seguire l'imbarcazione in tempo reale”, hanno ribadito
Uno strumento di deterrenza
“Questa visibilità funge da deterrente contro la violenza e le interferenze illecite, garantendo al contempo che qualsiasi atto di aggressione possa essere documentato e indagato. È una parte essenziale di una più ampia strategia di resistenza non violenta e solidarietà internazionale”, hanno rimarcato i volontari. Uno strumento che "non solo aumenta la trasparenza, ma costruisce anche un quadro per la giustizia" trasformando "un'imbarcazione solitaria in un viaggio testimoniato a livello globale, rendendo più difficile che eventuali violazioni passino inosservate o incontestate"