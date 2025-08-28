Global Sumus Flotilla, cos'è la flotta internazionale per Gaza

Un migliaio di persone si sono riunite ieri sera a Barcellona in una manifestazione a sostegno del popolo palestinese, che ha fatto da cornice all'annuncio della partenza della Flotilla, prevista per il 31 agosto alle 14:00 dal porto catalano. "Decine di imbarcazioni sono pronte a partire" per la missione che aspira a essere la più grande di sempre, e prevede la partecipazione di 44 paesi e migliaia di volontari, ha assicurato il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, in Plaza San Juame, durante la mobilitazione convocata per condannare l'assassinio dei giornalisti sulla Striscia e "il genocidio" in corso a Gaza. "Oltre 35.000 persone" hanno chiesto di salire a bordo e di far parte dell'iniziativa", ha segnalato Saïf Abukeshek. "Annunciamo non solo la missione, ma la costruzione di un movimento globale di solidarietà che lavora con tutti i popoli oppressi" per difendere i diritti umani, ha aggiunto, ripreso dall'agenzia Efe. "Non possiamo accettare, come società civile, il transito di armi nei nostri porti", dirette a Israele, ha reclamato il portavoce. I manifestanti hanno anche ricordato i giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza, chiedendo che i responsabili siano perseguiti.

In foto: il coordinatore della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek