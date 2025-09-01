Israele avanza a Gaza City e valuta annessione parti Cisgiordania LIVE

Israele resiste alle richieste di tregua. "Stiamo battendo Hamas", dice Netanyahu mentre l'esercito martella Gaza City. E il governo israeliano valuta di annettere parti della Cisgiordania come ritorsione per il riconoscimento della Palestina da parte dei paesi occidentali, secondo media Usa. Attesa per gli esiti del gabinetto di sicurezza, convocato ieri da Netanyahu. L'amministrazione Trump sta discutendo proposte per costruire una 'Riviera del Medio Oriente' sulle macerie della Striscia, secondo il Washington Post: controllo Usa per 10 anni, 5mila dollari a ogni palestinese che va via volontariamente, resort turistici e un polo manifatturiero high-tech.

