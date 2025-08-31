Barcellona, in partenza la flottiglia per Gaza. A bordo Greta Thunberg

Sumud Flotilla, in partenza flottiglia umanitaria per Gaza. A bordo anche Greta ThunbergMondo
L'iniziativa del coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e civili che intende rompere il "blocco imposto da Israele" all'accesso via mare alla Striscia e portare aiuti alla popolazione palestinese. Ieri partito da Genova un carico di derrate alimentari. L'attivista svedese: "Come può il mondo tacere?"
Con lo slogan "Quando il mondo rimane in silenzio, noi salpiamo", una flottiglia di aiuti umanitari, guidata dall'attivista svedese Greta Thunberg, parte oggi, domenica 31 agosto, da Barcellona con destinazione Gaza. A gestire l'iniziativa è la "Global Sumud Flotilla", coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e persone che intende rompere il "blocco imposto da Israele" all'accesso via mare a Gaza, con l'obiettivo di portare aiuti alla popolazione palestinese ormai stremata.
Greta Thunberg: "Come può il mondo tacere su Gaza?"
"La domanda oggi non è perché stiamo salpando. La questione non riguarda affatto la missione che stiamo per intraprendere. La questione riguarda la Palestina", ha detto l'attivista svedese Greta Thunberg alla conferenza stampa degli organizzatori della Global Sumud Flotilla, in partenza da Barcellona per Gaza. "La questione riguarda come le persone vengono deliberatamente private dei mezzi di sussistenza più elementari e come il mondo possa tacere". Israele, ha detto Thunberg, è "molto chiaro riguardo al suo intento genocida. Vogliono cancellare la nazione palestinese, vogliono impossessarsi della Striscia di Gaza. Se questo non spinge la gente ad agire, se questo non spinge la gente ad alzarsi dal divano e ad agire, a riempire le strade, a organizzarsi, allora non so cosa lo farà", ha aggiunto Greta. "Si tratta di una missione non violenta che mira ad aprire un corridoio di aiuti umanitari", ha affermato Saif Abukeshek, attivista ispano-palestinese membro del comitato direttivo della flottiglia. "Non possiamo ignorare il fatto che i palestinesi muoiono di fame perché c'è un governo che sta intenzionalmente facendo morire di fame quelle persone".
Navi in arrivo da 44 Paesi
Non solo Barcellona: gli organizzatori affermano che decine di altre imbarcazioni dovrebbero lasciare i porti tunisini e di altri Paesi del Mediterraneo il 4 settembre. Si prevede che la flottiglia, composta da navi in arrivo da 44 Paesi, giungerà nell'enclave costiera devastata dalla guerra a metà settembre. L'obiettivo è "aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese", come dichiarato dalla Global Sumud Flotilla. "Questa sarà la più grande missione di solidarietà della storia, con più persone e imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme", ha detto l'attivista brasiliano Thiago Avila.
Il contributo degli attivisti italiani
All'iniziativa partecipano anche attivisti italiani. Da Genova sono infatti partiti pacchi di derrate alimentari che arriveranno al porto di Catania, dove verranno trasferite sulle imbarcazioni italiane della flotta Global Sumud. Tutto il materiale - raccolto da "Music for Peace" e dai portuali dei Calp in partenza per la Striscia di Gaza - è stato trasportato tramite camion e una nave (container e trasporto sono stati donati dai gruppi Spinelli e Grimaldi). Nella serata di ieri, sabato 30 agosto, un corteo di 40mila persone a Genova ha accompagnato la spedizione delle derrate. "Siamo umani e dobbiamo restare umani. Ora faremo una bellissima manifestazione e spingeremo il vento nelle vele delle barche che arriveranno fino a Gaza", ha detto Stefano Rebora, presidente di Music For Peace. Fiaccole, candele, torce degli smartphone, accendini: un fiume di luci ha camminato nelle strade del capoluogo per dire stop alle uccisioni di civili a Gaza e per augurare "buon vento" alla missione Global Sumud Flotilla. Al corteo, che ha percorso la sopraelevata, tante bandiere della Palestina e della pace, striscioni con la scritta "Stop genocide" e "Free Palestine" a caratteri cubitali. Tante le famiglie con bambini e i turisti che si sono uniti all'iniziativa. Alla fiaccolata c'era anche la sindaca Silvia Salis.
©Getty
