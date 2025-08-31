Barcellona, in partenza la flottiglia per Gaza. A bordo Greta Thunberg

Greta Thunberg: "Come può il mondo tacere su Gaza?"

"La domanda oggi non è perché stiamo salpando. La questione non riguarda affatto la missione che stiamo per intraprendere. La questione riguarda la Palestina", ha detto l'attivista svedese Greta Thunberg alla conferenza stampa degli organizzatori della Global Sumud Flotilla, in partenza da Barcellona per Gaza. "La questione riguarda come le persone vengono deliberatamente private dei mezzi di sussistenza più elementari e come il mondo possa tacere". Israele, ha detto Thunberg, è "molto chiaro riguardo al suo intento genocida. Vogliono cancellare la nazione palestinese, vogliono impossessarsi della Striscia di Gaza. Se questo non spinge la gente ad agire, se questo non spinge la gente ad alzarsi dal divano e ad agire, a riempire le strade, a organizzarsi, allora non so cosa lo farà", ha aggiunto Greta. "Si tratta di una missione non violenta che mira ad aprire un corridoio di aiuti umanitari", ha affermato Saif Abukeshek, attivista ispano-palestinese membro del comitato direttivo della flottiglia. "Non possiamo ignorare il fatto che i palestinesi muoiono di fame perché c'è un governo che sta intenzionalmente facendo morire di fame quelle persone".

Navi in arrivo da 44 Paesi

Non solo Barcellona: gli organizzatori affermano che decine di altre imbarcazioni dovrebbero lasciare i porti tunisini e di altri Paesi del Mediterraneo il 4 settembre. Si prevede che la flottiglia, composta da navi in arrivo da 44 Paesi, giungerà nell'enclave costiera devastata dalla guerra a metà settembre. L'obiettivo è "aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese", come dichiarato dalla Global Sumud Flotilla. "Questa sarà la più grande missione di solidarietà della storia, con più persone e imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme", ha detto l'attivista brasiliano Thiago Avila.