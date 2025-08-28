Navi civili per entrare a Gaza, con cibo e occhi per testimoniare

L'obiettivo è trasportare cibo e medicinali alla popolazione palestinese e raggiungere le coste di Gaza per poter testimoniare la crisi umanitaria. La Global Sumud Flotilla, il coordinamento internazionale di associazioni, volontari e persone comuni, proverà a rompere il blocco navale imposto da Israele: "Navigheremo in acque internazionali, bloccarci sarebbe un atto di pirateria", spiegano