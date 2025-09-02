Trump: "Proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele". LIVE

"Quindici o venti anni fa Israele aveva la lobby più forte al Congresso, ma ora non è più così". Lo sostiene Donald Trump in un'intervista al Daily Caller. "C'è stato un tempo in cui... se volevi fare il politico, non potevi parlare male di Israele", ha detto il presidente americano. "Israele aveva la lobby più forte che abbia mai visto... Avevano il controllo totale sul Congresso", ha insistito il tycoon.