Trump: "Proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele". LIVE

Trump: "Proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele, ma deve finire l'opera". LIVE
"Potranno anche vincere la guerra, ma non stanno conquistando il mondo delle pubbliche relazioni e questo li sta danneggiando", ha detto il presidente americano in un'intervista al Daily Caller. Trump ha comunque espresso il suo sostegno al piano israeliano per conquistare Gaza City, sostenendo che Hamas rilascerà gli ostaggi rimasti solo dopo la sua distruzione. Oggi parte il graduale arruolamento di 60.000 riservisti dell'Idf
Tredici morti stanotte in due raid israeliani su Gaza City
Il portavoce della Protezione civile gazawi Mahmoud Bassal afferma che 13 persone sono morte stanotte in due attacchi aerei israeliani su Gaza City, di cui 10 in un raid su un edificio residenziale.
Trump: "Israele non ha il sostegno al Congresso Usa di 20 anni fa"
"Quindici o venti anni fa Israele aveva la lobby più forte al Congresso, ma ora non è più così". Lo sostiene Donald Trump in un'intervista al Daily Caller. "C'è stato un tempo in cui... se volevi fare il politico, non potevi parlare male di Israele", ha detto il presidente americano. "Israele aveva la lobby più forte che abbia mai visto... Avevano il controllo totale sul Congresso", ha insistito il tycoon.
Trump: "Proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele"
Per Donald Trump continuare la guerra di Gaza danneggia Israele. "Potranno anche vincere la guerra, ma non stanno conquistando il mondo delle pubbliche relazioni e questo li sta danneggiando", ha detto il presidente americano in un'intervista al Daily Caller che sarà trasmessa più tardi. Trump ha comunque espresso il suo sostegno al piano israeliano per conquistare Gaza City, affermando che deve "finire l'opera" contro Hamas e sostenendo che il gruppo terroristico rilascerà gli ostaggi rimasti solo dopo la sua distruzione