Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Israele, manifestanti incendiano cassonetti intorno casa Netanyahu. LIVE

live Mondo

E' la 'Giornata di disordini' indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata della guerra. Intanto anche il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea dell'Onu. Una decisione che provoca la dura reazione del ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir: 'I Paesi europei che si abbandonano all'ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas finiranno per sperimentare il terrore in prima persona'. 

in evidenza

La 'Giornata di disordini' indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata della guerra è cominciata questa mattina presto con i manifestanti che hanno incendiato diversi cassonetti intorno alla residenza del premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme, per creare un 'anello di fuoco' attorno al luogo. Uno degli incendi è stato appiccato a 100 metri dalla residenza ufficiale del primo ministro. Le leader della protesta sono Anat Engerst, madre del rapito Matan, e Vicky Cohen, madre di Nimrod. 

Intanto anche il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea dell'Onu. Una decisione che provoca la dura reazione del ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir: 'I Paesi europei che si abbandonano all'ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas finiranno per sperimentare il terrore in prima persona'. 

Il presidente israeliano Herzog è atteso in Vaticano dove giovedì incontrerà papa Leone. Tra i temi la sorte di Gaza e degli ostaggi e la protezione dei cristiani in Medio Oriente

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Mondo: Ultime notizie

Gerusalemme, manifestanti incendiano cassonetti intorno casa Netanyahu

live Mondo

E' la 'Giornata di disordini' indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine...

Attacco russo su Ucraina, colpita anche Kiev. Lanciati missili. LIVE

live Mondo

Massiccio attacco contro l'Ucraina con droni, sono state udite esplosioni anche a Kiev, dove un...

Parata Vittoria, Xi accoglie Putin: "Mondo scelga tra pace e guerra"

Mondo

Il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim...

Capo Idf: non accettiamo nulla di meno della sconfitta di Hamas

Mondo

Il presidente israeliano Herzog è atteso in Vaticano dove giovedì incontrerà papa Leone. Anche il...

Putin: "Mai stati contrari all'adesione dell'Ucraina all'Ue"

Mondo

"Nessun piano per attaccare l'Europa, Kiev può aderirvi": così Putin davanti al premier slovacco...

Mondo: I più letti