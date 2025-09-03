Gerusalemme, manifestanti incendiano cassonetti intorno casa Netanyahu

La 'Giornata di disordini' indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata della guerra è cominciata questa mattina presto con i manifestanti che hanno incendiato diversi cassonetti intorno alla residenza del premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme, per creare un 'anello di fuoco' attorno al luogo. Uno degli incendi è stato appiccato a 100 metri dalla residenza ufficiale del primo ministro. Le leader della protesta sono Anat Engerst, madre del rapito Matan, e Vicky Cohen, madre di Nimrod.

Intanto anche il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea dell'Onu. Una decisione che provoca la dura reazione del ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir: 'I Paesi europei che si abbandonano all'ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas finiranno per sperimentare il terrore in prima persona'.

Il presidente israeliano Herzog è atteso in Vaticano dove giovedì incontrerà papa Leone. Tra i temi la sorte di Gaza e degli ostaggi e la protezione dei cristiani in Medio Oriente

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: