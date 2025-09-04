Guerra Israele, Hamas: "Pronti ad accordo su ostaggi". Netanyahu: "Ennesimo trucco". LIVE
Nuovo attacco israeliano contro i caschi blu Unifil in Libano. Ira dell'Italia. Per il ministro della Difesa Crosetto “non è stato un errore ma una scelta precisa”. Quattro parlamentari italiani di Pd, Avs e M5s saliranno a bordo della Flotilla per Gaza, l'iniziativa navale che sfida il blocco della Striscia per consegnare aiuti. L'esercito di Netanyahu intanto avanza verso il centro di Gaza City
Nuovo attacco israeliano contro i caschi blu Unifil in Libano. Alcuni droni hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace. Ira dell'Italia. Per il ministro della Difesa Crosetto “non è stato un errore ma una scelta precisa”. Anche il titolare della Farnesina Tajani condanna con forza il raid. “Non abbiamo sparato deliberatamente contro Unifil, ma contro una presenza sospetta”, si difende l'Idf. Quattro parlamentari italiani di Pd, Avs e M5s saliranno a bordo della Flotilla per Gaza, l'iniziativa navale che sfida il blocco della Striscia per consegnare aiuti. Le opposizioni chiedono a Meloni di garantire protezione diplomatica. Un caso a Sigonella. Bonelli denuncia che tre jet militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare italiana: “Spiano la Flotilla o ritirano armamenti? Il governo chiarisca'” L'esercito di Netanyahu intanto avanza verso il centro di Gaza City.
Ufficio Netanyahu, "da Hamas solo propaganda"
L'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu definisce "un'ulteriore propaganda di Hamas, priva di qualsiasi novità" la dichiarazione del gruppo terroristico relativa a un possibile accordo globale per porre fine alla guerra a Gaza. La guerra "può terminare immediatamente se vengono soddisfatte cinque condizioni: il rilascio di tutti gli ostaggi; il disarmo di Hamas; la smilitarizzazione della Striscia di Gaza; il controllo di sicurezza israeliano a Gaza; e 'l'istituzione di un'amministrazione civile alternativa che non indottrini al terrorismo, non diffonda il terrorismo e non minacci Israele'", viene rilevato dall'ufficio del premier israeliano, secondo quanto riporta il Times of Israel. "Solo queste condizioni impediranno ad Hamas di riarmarsi e ripetere il massacro del 7 ottobre ancora e ancora, come promette apertamente di fare", afferma l'ufficio di Netanyahu.
Media, Netanyahu respinge richiesta visita Macron Israele
Prosegue l'ormai perenne scontro tra Tel Aviv e Parigi. Dopo i quotidiani scontri dialettici, un'indiscrezione del canale televisivo israeliano Kan 11 rivela che la scorsa settimana, Emmanuel Macron aveva esaminato la possibilita' di una rapida visita in Israele, ma il primo ministro Benjamin Netanyahu si e' rifiutato di farlo e ha posto una condizione: ritirare la sua intenzione di riconoscere uno Stato palestinese. Ma dal presidente francese e' arrivato un netto rifiuto. L'ipotetico viaggio di Macron sarebbe dovuto arrivare prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui la Francia prevede di riconoscere uno Stato palestinese.
Katz risponde ad Hamas: "Arrenditi o Gaza City distrutta"
Il ministro della Difesa Israel Katz avverte che Hamas si trovera' presto di fronte a una scelta difficile: accettare le condizioni di Israele per porre fine alla guerra o vedere Gaza City "diventare come Rafah e Beit Hanoun", ovvero distrutta. Le sue osservazioni arrivano dopo che Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di essere disposto a rilasciare tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra e di un completo ritiro israeliano.
Netanyahu contro manifestanti anti-governativi: "Siete come fascisti"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i manifestanti che hanno incendiato cassonetti, pneumatici e un’automobile vicino alla sua residenza a Gerusalemme, accusandoli di comportarsi "esattamente come fascisti". "In una democrazia, le manifestazioni sono legittime - ha dichiarato Netanyahu in un videomessaggio, citato dal Times of Israel - Ma ciò che sta accadendo nelle proteste finanziate, organizzate e politiche contro il governo ha superato ogni limite: vandalizzano proprietà, bloccano le strade, rendono la vita impossibile a milioni di cittadini, inseguono funzionari eletti e i loro figli, fino agli asili e alle scuole".
Hamas: "Pronti a cessate il fuoco globale e a scambio prigionieri con ostaggi"
Hamas ha annunciato di essere pronta per un cessate il fuoco globale nella Striscia di Gaza, che include uno scambio di prigionieri con ostaggi e la fine del conflitto in corso. "Questo accordo porrà fine alla guerra nella Striscia di Gaza, determinerà il ritiro di tutte le forze di occupazione dall'intera Striscia di Gaza, aprirà i valichi di frontiera per consentire l'ingresso di tutti i beni di prima necessità della Striscia di Gaza e avvierà il processo di ricostruzione", è la posizione di Hamas riportata dal Times of Israel.
Netanyahu: "L'annuncio di Hamas è l'ennesimo trucco"
Il premier israeliano risponde con scetticismo all'annuncio di Hamas di mercoledì sera in cui si dice pronto a un accordo globale. "Purtroppo, si tratta di un ennesimo trucco mediatico di Hamas, che non contiene nulla di nuovo. La guerra può finire immediatamente, ma solo alle condizioni stabilite dal Gabinetto di Sicurezza: liberazione di tutti gli ostaggi; smantellamento dell'arsenale di Hamas, smilitarizzazione completa della Striscia, controllo di sicurezza israeliano sulla Striscia; istituzione di un'amministrazione civile alternativa, che non sia una minaccia per Israele", ha dichiarato Benyamin Netanyahu.