Hamas: pronti ad accordo su ostaggi. Netanyahu: ennesimo trucco. LIVE

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i manifestanti che hanno incendiato cassonetti, pneumatici e un’automobile vicino alla sua residenza a Gerusalemme, accusandoli di comportarsi "esattamente come fascisti". "In una democrazia, le manifestazioni sono legittime - ha dichiarato Netanyahu in un videomessaggio, citato dal Times of Israel - Ma ciò che sta accadendo nelle proteste finanziate, organizzate e politiche contro il governo ha superato ogni limite: vandalizzano proprietà, bloccano le strade, rendono la vita impossibile a milioni di cittadini, inseguono funzionari eletti e i loro figli, fino agli asili e alle scuole".