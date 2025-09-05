M.O., Netanyahu blocca visita Macron a territori palestinesi. LIVE

Una trentina di coloni ha fatto irruzione nel villaggio di Khallet al-Daba, a sud di Hebron, e una diecina di palestinesi sono stati feriti. Lo hanno riferito attivisti locali, citati da Haaretz. Truppe israeliane sono state inviate sul posto, ha dichiarato l'Idf. Khallet al-Daba è uno dei 12 villaggi di Masafer Yatta, dove vivono un migliaio di palestinesi, al centro del documentario 'No Other Land' sulla violenza dell'occupazione israeliana, vincitore quest'anno dell'Oscar.