M.O., Netanyahu blocca visita Macron a territori palestinesi. LIVE

Il primo ministro israeliano ha respinto la richiesta del presidente francese di visitare i territori palestinesi occupati. Lo ha riferito l'emittente Kan. Secondo la fonte, Netanyahu ha trasmesso un chiaro messaggio a Macron: "Ritira la decisione di riconoscere uno stato palestinese e allora protrai venire". Portavoce Idf: "Al momento controlliamo il 40% di Gaza City". il Papa al presidente israeliano Herzog: "Garantire un futuro al popolo palestinese"
Il Papa al presidente Herzog: "Garantire futuro a popolo palestinese"
Flotilla, Thunberg: "Israele non riuscirà a fermarci"
L'attivista Greta Thunberg,a bordo di una delle imbarcazioni dirette verso Gaza, ha promesso che la Global Sumud Flotilla non si lascerà fermare dalle minacce israeliane, definendole "propaganda genocida". In un video su X, l'ambientalista ha sottolineato che la missione rimane chiara: un atto pacifico e legittimo di solidarietà per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza.
30 coloni irrompono in villaggio palestinese, 10 feriti
Una trentina di coloni ha fatto irruzione nel villaggio di Khallet al-Daba, a sud di Hebron, e una diecina di palestinesi sono stati feriti. Lo hanno riferito attivisti locali, citati da Haaretz. Truppe israeliane sono state inviate sul posto, ha dichiarato l'Idf. Khallet al-Daba è uno dei 12 villaggi di Masafer Yatta, dove vivono un migliaio di palestinesi, al centro del documentario 'No Other Land' sulla violenza dell'occupazione israeliana, vincitore quest'anno dell'Oscar.
Israele: niente visita di Macron se riconosce la Palestina
Ilministro degli Esteri di Israele Gideon Sa'ar ha fatto sapere che non ci sarà alcuna visita del presidente francese Emmanuel Macron se la Francia non rinuncerà a riconoscere lo Stato palestinese. Il ministro ha detto al telefono al diplomatico francese Jean-Noel Barrot che "non c'è spazio" per una visita "finché la Francia persiste nella sua iniziativa e nei suoi sforzi che danneggiano gli interessi nazionali e di sicurezza di Israele". Parigi dovrebbe "riconsiderare la sua iniziativa" di riconoscere uno Stato palestinese entro la fine del mese poiché una tale mossa minerebbe tra l'altro la stabilità regionale.