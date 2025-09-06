Israele ordina evacuazione a Gaza City. Media: "10 morti in raid"

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Israele Hamas, Al Jazeera: "10 morti in raid". Israele ordina evacuazione Gaza City

live Mondo
©Getty

Dieci palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi in un raid israeliano al campo profughi di Shati, a Città di Gaza. Lo riferiscono fonti ad Al Jazeera. Le Idf hanno ordinato l'evacuazione dei residenti di città di Gaza in una "area umanitaria" a Khan Younis a causa dell'espansione delle operazioni militari nel centro urbano. Trump nello studio Ovale ha dichiarato che "se Hamas non libera tutti gli ostaggi sarà brutta". Idf distrugge un edificio di 12 piani a Gaza City

Dieci palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi nel bombardamento di due case in un attacco israeliano al campo profughi di Shati, a Città di Gaza. Lo riferiscono ad Al Jazeera fonti dell'ospedale al-Shifa. Nel frattempo, riferiscono i cronisti dell'emittente araba, le forze israeliane stanno proseguendo le operazioni di demolizione di grattacieli nella città.

Le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione dei residenti di città di Gaza in una "area umanitaria" a Khan Younis, più a Sud, a causa dell'espansione delle operazioni militari nel centro urbano. 

"Se Hamas non libera tutti gli ostaggi sarà brutta". Lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. "Dipende da Israele ma se la vedranno brutta", ha aggiunto il presidente americano dicendo che "i negoziati con Hamas sono in fase molto avanzata".

L'Idf ha annunciato la distruzione di un edificio di 12 piani nella parte occidentale di Gaza City, la Mushtaha Tower. La struttura, secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, ospitava terroristi di Hamas. 

Al Jazeera: "10 morti oggi a Gaza City, altri edifici abbattuti"

Nella giornata di ieri, le forze israeliane hanno ucciso più di 50 palestinesi a Gaza, tra cui almeno sette bambini, durante gli attacchi a Gaza City. Lo scrive il sito di Al Jazeera. L'attacco al centro urbano è continuato durante la notte, con attacchi mortali alle abitazioni nel campo profughi di Shati, dove sono morte cinque persone di cui un bambino, e a una palazzina abitativa nello stesso campo in sui ne sono morte altre cinque. Secondo i giornalisti di Al Jazeera sul campo, le forze israeliane stanno inoltre continuando a demolire edifici e abitazioni in città. Amnesty International, citata dall'emittente qatarina, ha avvertito che l'escalation dell'attacco israeliano a Gaza City avrà "conseguenze catastrofiche e irreversibili" per i palestinesi.

Israele ordina l'evacuazione dei residenti di Gaza City

Le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione dei residenti di città di Gaza in una "area umanitaria" a Khan Younis, più a Sud, a causa dell'espansione delle operazioni militari nel centro urbano. Lo ha annunciato un portavoce delle Idf, il quale ha sottolineato che l'area "include vitali infrastrutture umanitarie come ospedali da campo, condutture per l'acqua e apparecchi per la desalinizzazione, cosi' come forniture costanti di cibo, tende, medicine e strumentazione medica che vi sarà trasportata attraverso un coordinamento tra il Coordinatore delle attività governative nei Territori e la comunita' internazionale".

Belgio, arrestato con molotov vicino ambasciata israeliana

Una persona con una bottiglia molotov è stata arrestata dalle forze di sicurezza nei pressi dell'ambasciata israeliana in Belgio. Lo riferisce il Times of Israel.

Al Jazeera: 10 morti a Gaza in raid su campo profughi

Trump: "Se Hamas non libera tutti gli ostaggi sarà brutta"

