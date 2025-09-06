Israele ordina evacuazione a Gaza City. Media: "10 morti in raid"

Nella giornata di ieri, le forze israeliane hanno ucciso più di 50 palestinesi a Gaza, tra cui almeno sette bambini, durante gli attacchi a Gaza City. Lo scrive il sito di Al Jazeera. L'attacco al centro urbano è continuato durante la notte, con attacchi mortali alle abitazioni nel campo profughi di Shati, dove sono morte cinque persone di cui un bambino, e a una palazzina abitativa nello stesso campo in sui ne sono morte altre cinque. Secondo i giornalisti di Al Jazeera sul campo, le forze israeliane stanno inoltre continuando a demolire edifici e abitazioni in città. Amnesty International, citata dall'emittente qatarina, ha avvertito che l'escalation dell'attacco israeliano a Gaza City avrà "conseguenze catastrofiche e irreversibili" per i palestinesi.