Guerra, Israele caccia palestinesi e spiana le torri a Gaza City. LIVE

L'Idf esorta la popolazione di Gaza City a evacuare la città e a spostarsi verso sud, mentre un altro grattacielo è stato centrato e distrutto dalle bombe. Secondo Save The Children, oltre 20.000 bambini palestinesi sono stati uccisi dall'inizio della guerra. Migliaia in piazza a Gerusalemme per chiedere la tregua e la liberazione dei rapiti. Trump afferma che alcuni dei 20 ostaggi ancora nelle mani di Hamas potrebbero essere 'morti di recente'
in evidenza
Israele non si ferma nella Striscia. L'Idf esorta la popolazione di Gaza City a evacuare la città e a spostarsi verso sud, mentre un altro grattacielo è stato centrato e distrutto dalle bombe. Secondo Save The Children, oltre 20.000 bambini palestinesi sono stati uccisi dall'inizio della guerra. Migliaia in piazza a Gerusalemme per chiedere la tregua e la liberazione dei rapiti. A Londra oltre 400 arresti durante la manifestazione contro la messa al bando di Palestine Action, un gruppo che il governo britannico ha bollato come 'organizzazione terroristica'. Trump afferma che alcuni dei 20 ostaggi ancora nelle mani di Hamas potrebbero essere 'morti di recente'.
Media: "Almeno 17 morti per attacchi a Gaza. 6 i bambini"
Almeno 17 palestinesi sono rimasti uccisi nella notte a Gaza citta' in attacchi delle forze israeliane, tra cui sei bambini. Lo riferisce al Jazeera citando fonti sanitarie. Fra le vittime ci sono sei persone che vivevano nella scuola Al-Farabi trasformata in rifugio per gli sfollati a ovest del capoluogo. Nel quartiere Sheikh Radwan, almeno altre nove persone sono morte, tra cui quattro bambini, in un raid su una tenda e una casa. Bambini anche le due vittime di un bombardamento su una tenda che ospitava sfollati nel quartiere Remal.
Due razzi lanciati da Gaza verso città di confine, nessun ferito
Due razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso comunità israeliane poco prima delle 7, ora italiana. Uno dei razzi è stato intercettato, mentre il secondo è caduto in un'area disabitata. Lo rende noto l'esercito israeliano (Idf) sul suo canale Telegram. I razzi hanno fatto scattare le sirene nella città di Netivot e in diverse comunità circostanti. Il servizio di emergenza Magen David Adom, spiega The Times of Israel sul suo sito, ha affermato che non ci sono state segnalazioni immediate di feriti. Non sono stati segnalati danni.
Israele caccia i palestinesi e spiana le torri a Gaza City
Israele non si ferma nella Striscia. L'Idf esorta la popolazione di Gaza City a evacuare la città e a spostarsi verso sud, mentre un altro grattacielo è stato centrato e distrutto dalle bombe. Secondo Save The Children, oltre 20.000 bambini palestinesi sono stati uccisi dall'inizio della guerra. Migliaia in piazza a Gerusalemme per chiedere la tregua e la liberazione dei rapiti. A Londra oltre 400 arresti durante la manifestazione contro la messa al bando di Palestine Action, un gruppo che il governo britannico ha bollato come 'organizzazione terroristica'. Trump afferma che alcuni dei 20 ostaggi ancora nella mani di Hamas potrebbero essere 'morti di recente'.
Media, si teme ostaggi trasferiti a Gaza City in vista offensiva
Le famiglie degli ostaggi israeliani Alon Ohel e Guy Gilboa-Dalal ritengono che i due siano stati recentemente trasferiti a Gaza City in vista della pianificata operazione israeliana, sulla base di informazioni fornite da ex ostaggi tenuti prigionieri con loro, secondo quanto riportato dal notiziario di Channel 12 citato da Times of Israel. I parenti degli ostaggi hanno ripetutamente affermato di essere stati informati da fonti di sicurezza che i loro cari avrebbero potuto essere messi in pericolo da un'imminente offensiva volta a conquistare la città e distruggere eventuali bastioni di Hamas. Il timore è che altri ostaggi siano stati trasferiti a Gaza City, apparentemente per metterli in pericolo o per dissuadere Israele dal portare avanti il piano.
Media, 'se vero accordo Israele ferma piani ma non c'è offerta'
L'emittente pubblica israeliana Kan cita una fonte vicina al premier Benyamin Netanyahu, secondo cui Israele sarebbe disposto a sospendere la sua offensiva pianificata contro Gaza City in favore di un "vero accordo" che ponga fine alla guerra e liberi gli ostaggi, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta del genere. Lo scrive Times of Israel. Il commento arriva in risposta alle notizie diffuse dai media israeliani secondo cui Stati Uniti, Qatar ed Egitto si stanno preparando a proporre un accordo onnicomprensivo che riporti a casa tutti gli ostaggi, dopo che il governo di Netanyahu ha dichiarato che non avrebbe più preso in considerazione accordi parziali.