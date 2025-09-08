Hamas a Trump: “Pronti a riprendere negoziati per accordo”. LIVE

Iniziano ad arrivare le prime reazioni alle indiscrezioni sull'ultima proposta di pace avanzata dal presidente americano Donald Trump. Il quartier generale delle famiglie degli ostaggi ha espresso cauto ottimismo per l'accordo che prevederebbe la liberazione di tutti i 48 rapiti nella prima fase. "Se la proposta attribuita al presidente degli Stati Uniti è davvero sul tavolo, si tratta di un’opportunità per una vera svolta - si legge in una nota, citata da Ynet - L’offerta di Trump per un accordo complessivo, con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi e la sospensione della guerra durante i negoziati, rappresenta un passo storico senza precedenti. Chiediamo al governo israeliano di dichiarare un sostegno pieno e incondizionato all’intesa in fase di definizione".

Sulla stessa linea, il leader del partito Blu e Bianco-Unità Benny Gantz ha espresso un chiaro sostegno all’iniziativa americana: "La risposta israeliana alla proposta del presidente Trump, così come pubblicata, deve essere un sì netto e deciso". Gantz ha poi lanciato un appello all’opposizione: "Chiedo ai miei colleghi di dichiarare che daremo tutto il supporto politico necessario - compresa l’eventuale entrata in un governo di unità nazionale per la liberazione degli ostaggi, se sarà richiesto. Non possiamo perdere un’altra occasione". Secondo quanto riportato da fonti israeliane, la proposta di Trump prevede la liberazione di tutti i 48 ostaggi già nel primo giorno dell’accordo, in cambio della scarcerazione di migliaia di prigionieri palestinesi, inclusi centinaia condannati all’ergastolo. In parallelo, l’operazione per la presa di Gaza City verrebbe annullata, e verrebbe avviato un negoziato guidato da Washington per la fine della guerra. Dal governo israeliano filtra che "Israele sta valutando con grande serietà la proposta del presidente Trump, ma è probabile che Hamas continui a rifiutare".