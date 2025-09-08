Hamas a Trump: “Pronti a riprendere negoziati per accordo”. LIVE

La nuova proposta di Trump per la pace in Medioriente prevederebbe la liberazione dei 48 ostaggi israeliani rimanenti in cambio di un cessate il fuoco immediato e della fine dell’operazione dell’Idf per occupare Gaza City. In cambio, Israele rilascerebbe tra 2.500 e 3.000 prigionieri palestinesi. Hamas ha dichiarato di essere pronto a riprendere "immediatamente" i negoziati. Anche Netanyahu starebbe valutando la proposta americana
in evidenza
La nuova proposta di Trump per la pace in Medioriente prevederebbe la liberazione dei 48 ostaggi israeliani rimanenti in cambio di un cessate il fuoco immediato e della fine dell’operazione dell’Idf per occupare Gaza City. In cambio, Israele rilascerebbe tra 2.500 e 3.000 prigionieri palestinesi, inclusi centinaia di detenuti condannati all’ergastolo per l’uccisione di israeliani. Una volta dichiarato il cessate il fuoco, inizierebbero subito i negoziati per la fine della guerra: Israele chiede il disarmo di Hamas, mentre Hamas pretende il ritiro completo dell’Idf dalla Striscia di Gaza. Trump si impegnerebbe "attivamente" per garantire la tenuta dell’accordo, ma ha anche avvertito che, in caso di rifiuto da parte di Hamas, Israele lancerà una vasta operazione militare. Il movimento islamista palestinese ha dichiarato di essere pronto a riprendere "immediatamente" i negoziati, dopo la nuova proposta. E anche Netanyahu la starebbe valutando, secondo fonti vicine al premier israeliano. Il quartier generale delle famiglie degli ostaggi ha espresso cauto ottimismo per l'accordo.
Hamas: "Pronti a sederci subito a tavolo delle trattative"
Hamas ha dichiarato di essere pronta a riprendere i negoziati "immediatamente" dopo aver ricevuto una nuova proposta da Washington. "Hamas accoglie con favore ogni passo che possa contribuire agli sforzi per porre fine all'aggressione contro il nostro popolo, e sottolinea di essere immediatamente disposta a sedersi al tavolo dei negoziati per discutere il rilascio di tutti gli ostaggi, in cambio di una dichiarazione chiara sulla fine della guerra e sul ritiro completo dalla Striscia di Gaza, nonché della creazione di un comitato per la gestione della Striscia da parte di palestinesi indipendenti, che entri in funzione immediatamente, con un impegno esplicito e dichiarato da parte del nemico a rispettare gli accordi, al fine di evitare il ripetersi di precedenti situazioni in cui sono stati raggiunti accordi, ma poi respinti o annullati", ha scritto in una dichiarazione su Telegram.
Trump: "Avremo un accordo a Gaza molto presto"
"Avremo un accordo a Gaza molto presto". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, dicendosi fiducioso che tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas torneranno in Israele. "Ci sono 20 persone e 38 cadaveri: li riavremo tutti", ha sottolineato Trump.
Hamas: "Massacri di Netanyahu sono fallimento internazionale"
Hamas ha reagito all’attacco israeliano contro un’altra scuola-rifugio, definendolo l’ennesimo crimine di guerra volto al "sistematico sterminio del nostro popolo palestinese". Il movimento - citato da al-Jazeera - ha condannato l'immobilismo della comunità internazionale e delle istituzioni delle Nazioni Unite, accusandole di fornire "al criminale di guerra Netanyahu il pretesto per continuare massacri e sterminio". Secondo Hamas, quanto accaduto rappresenta un "chiaro fallimento internazionale nella protezione dell’umanità e nell’applicazione del diritto umanitario internazionale, che Israele calpesta e viola apertamente".
Idf, colpito grattacielo a Gaza city sito di monitoraggio Hamas
Le forze israeliane hanno colpito un grattacielo a Gaza City utilizzato da Hamas come postazione di osservazione e centro per raccogliere informazioni. Lo ha riferito l’Idf, riportato da Haaretz. L’edificio era circondato da numerosi ordigni esplosivi piazzati dai militanti, rendendo l’area particolarmente pericolosa.
L’azione segue l’avviso urgente diffuso dal portavoce dell’Idf in arabo, Avichay Adraee, ai residenti della città e agli abitanti dell’edificio Al-Rouy. Nel messaggio si leggeva: "L’Idf colpirà a breve l’edificio a causa della presenza, al suo interno o nelle vicinanze, di infrastrutture terroristiche di Hamas. Per la vostra sicurezza, siete pregati di evacuare immediatamente verso sud, in direzione dell’area umanitaria di Mawasi".
Trump avverte Hamas per l'ultima volta: "Accetti mie condizioni o subirà conseguenze"
Il presidente statunitense Donald Trump ha di fatto confermato la nuova proposta americana per un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas, invitando il gruppo palestinese ad accettare le condizioni. "Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a CASA. Tutti vogliono che questa guerra finisca! Gli israeliani hanno accettato i miei termini. È ora che anche Hamas accetti" ha scritto Trump su Truth Social direttamente dagli spalti di Flushing Meadows, dove si trova ad assistere alla finale Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Ho avvertito Hamas delle conseguenze del mancato accordo. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro!", ha concluso.
Forum famiglie ostaggi: "Proposta Trump può essere vera svolta"
Iniziano ad arrivare le prime reazioni alle indiscrezioni sull'ultima proposta di pace avanzata dal presidente americano Donald Trump. Il quartier generale delle famiglie degli ostaggi ha espresso cauto ottimismo per l'accordo che prevederebbe la liberazione di tutti i 48 rapiti nella prima fase. "Se la proposta attribuita al presidente degli Stati Uniti è davvero sul tavolo, si tratta di un’opportunità per una vera svolta - si legge in una nota, citata da Ynet - L’offerta di Trump per un accordo complessivo, con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi e la sospensione della guerra durante i negoziati, rappresenta un passo storico senza precedenti. Chiediamo al governo israeliano di dichiarare un sostegno pieno e incondizionato all’intesa in fase di definizione".
Sulla stessa linea, il leader del partito Blu e Bianco-Unità Benny Gantz ha espresso un chiaro sostegno all’iniziativa americana: "La risposta israeliana alla proposta del presidente Trump, così come pubblicata, deve essere un sì netto e deciso". Gantz ha poi lanciato un appello all’opposizione: "Chiedo ai miei colleghi di dichiarare che daremo tutto il supporto politico necessario - compresa l’eventuale entrata in un governo di unità nazionale per la liberazione degli ostaggi, se sarà richiesto. Non possiamo perdere un’altra occasione". Secondo quanto riportato da fonti israeliane, la proposta di Trump prevede la liberazione di tutti i 48 ostaggi già nel primo giorno dell’accordo, in cambio della scarcerazione di migliaia di prigionieri palestinesi, inclusi centinaia condannati all’ergastolo. In parallelo, l’operazione per la presa di Gaza City verrebbe annullata, e verrebbe avviato un negoziato guidato da Washington per la fine della guerra. Dal governo israeliano filtra che "Israele sta valutando con grande serietà la proposta del presidente Trump, ma è probabile che Hamas continui a rifiutare".