Anna Foglietta su Gaza: "Militanti per salvare l'umanità"

L'attrice è intervenuta in apertura del Marzamemi Cinefest, intervistata da Paola Saluzzi: "Dobbiamo svegliarci, lottare, crederci, unirci"

Dopo l'episodio che l'ha vista protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia, Anna Foglietta torna a parlare nella prima serata del Marzamemi Cinefest. Intervistata da Paola Saluzzi, l'attrice ha parlato del suo impegno come attivista: "Dobbiamo svegliarci, dobbiamo lottare, dobbiamo crederci, dobbiamo unirci, dobbiamo essere militanti per salvare l'umanità", ha detto. "Ho sempre sentito fortissimo dentro di me un senso civico che ha sempre spinto tantissimo".

L'associazione Every Child is My Child Giovedì 4 settembre, Foglietta era al Lido di Venezia con Laika per presentare l'opera We are coming, a sostegno della Global Sumud Flotilla. La lancia che le portava all'imbarcadero dell'Hotel Excelsior è stata fermata dai carabinieri, che hanno sequestrato l'opera e una bandiera della Palestina. L'attrice, nell'intervista a Marzamemi, ha proseguito raccontando la sua storia di attivista: "Nel 2017 costituisco un'associazione che si chiama Every Child is My Child per i diritti dell'infanzia, per cui sono passata da diventare ambassador per un'associazione molto importante a diventare presidente di un'associazione e quindi essere in prima linea nell'attivismo. E ho pensato che tutto quello che ho costruito come artista e come attrice in qualche modo abbia contribuito a portarmi al punto in cui sono arrivata".

L'impegno in Siria, al fianco degli ucraini e ora a Gaza L'associazione, ha ricordato, "si occupa di infanzia. In un campo profughi siriano abbiamo una scuola che, nel corso degli anni, ha dato formazione a più di 800 bambini. Ma ora, dopo aver aiutato anche i bambini ucraini, i bambini italiani, ora siamo a Gaza. Palestina libera, perché non possiamo essere in nessun altro posto del mondo se non lì. Tante persone mi chiedono il Darfur, dico certo. Tante persone mi ricordano la Libia, dico certo. In Mediterraneo mi dicono quello che succede alle donne etiopi, a quello che hanno subito le donne tutsi, dico certo. Ma ora quello che sta succedendo a Gaza è qualcosa che credo ci offra l'ultima estrema opportunità di dimostrare al mondo, a questa destra imperante, a questa disumanità imperante, che c'è dal basso un movimento enorme che si muove, che partecipa, che lotta in difesa del diritto alla vita. Perché qua sembra che stiamo dividendo l'atomo, ma si tratta di difendere semplicemente il diritto alla vita".