Da Gaza all’Ucraina, cosa sono gli attacchi doppi che uccidono civili

Introduzione

L’attacco condotto dall’esercito israeliano contro l’ospedale Nasser a Gaza, che ha causato la morte di almeno 20 persone tra le quali anche 5 giornalisti, ha riportato al centro della scena una strategia bellica tanto antica quanto crudele: quella del “double tap strike”, cioè un attacco condotto con due colpi. A parlare di questo tipo di operazione sono stati diversi media internazionali, tra cui la BBC e il Guardian.

L’attacco ha provocato indignazione in tutto il mondo, al punto che l'esercito israeliano si è trovato costretto ad annunciare un'inchiesta su quanto avvenuto mentre il premier Benjamin Netanyahu ha espresso "profondo rammarico" per quello che ha definito "un tragico incidente".